Affari Tuoi, attacco-choc alla compagna di Luca: "Dovevano chiamare un'altra persona"

Nella serata di sabato 4 ottobre è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il popolare game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Come di consueto, la trasmissione si è aperta con la presentazione di un nuovo concorrente tra i pacchisti. A rappresentare la Regione Sardegna è arrivato Efisio, fruttivendolo originario di un piccolo paese in provincia di Cagliari, accolto con entusiasmo dal pubblico e dal conduttore.

Il protagonista della puntata, invece, è stato Luca, pacchista del Friuli Venezia Giulia, proveniente dalla provincia di Pordenone. De Martino ha subito presentato anche la sua compagna, che però non era presente in studio: la donna ha partecipato al gioco in collegamento video, poiché è al nono mese di gravidanza e, per precauzione, ha preferito restare a casa. La coppia ha giocato con il pacco numero 8, portando con sé un’atmosfera di grande emozione e tenerezza.