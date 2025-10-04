Affari Tuoi, attacco-choc alla compagna di Luca: "Dovevano chiamare un'altra persona"

Nella serata di sabato 4 ottobre è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il popolare game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Come di consueto, la trasmissione si è aperta con la presentazione di un nuovo concorrente tra i pacchisti. A rappresentare la Regione Sardegna è arrivato Efisio, fruttivendolo originario di un piccolo paese in provincia di Cagliari, accolto con entusiasmo dal pubblico e dal conduttore.
Il protagonista della puntata, invece, è stato Luca, pacchista del Friuli Venezia Giulia, proveniente dalla provincia di Pordenone. De Martino ha subito presentato anche la sua compagna, che però non era presente in studio: la donna ha partecipato al gioco in collegamento video, poiché è al nono mese di gravidanza e, per precauzione, ha preferito restare a casa. La coppia ha giocato con il pacco numero 8, portando con sé un’atmosfera di grande emozione e tenerezza.
Nel frattempo, sui social, gli spettatori hanno seguito con partecipazione la puntata, commentando su X con ironia e affetto. Ma c'è stato anche qualcuno che si è lasciato andare a un commento fuori luogo: "Se alla fine ha una vincita importante anche lui mi sa che ricoverano il dottore", "Per la prima volta l'accompagnatrice in smart working", "io me la sto guardando con l’ansia che debba partorire da un momento all’altro, lui corre via di corsa per raggiungerla e stefano rimane spiazzato aspettando notizie dall’ospedale", "Comunque la compagna poteva andare in studio magari si sedeva invece di stare in piedi oppure chiamavano un'altra persona".