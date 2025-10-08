Affari tuoi, caos su Claudia: "Da chi ti difendono?"

"Ha fatto un tiro da check-in, proprio, lei lavora all'aeroporto...". Herbert Ballerina dalla sua ormai consueta postazione da pacchista scherza tutto il pubblico in studio ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1, ride di gusto. Il padrone di casa, Stefano De Martino, stringe addirittura la mano al comico, celebre spalla di Maccio Capatonda e da qualche giorno ospite fisso del programma.

La battuta è tanto fulminante quanto azzeccata: la concorrente, Claudia dalla Puglia, lavora in un ristorante dell'aeroporto Bari Palese, è accompagnata dalla sua dolce metà Leonardo e arriva fino in fondo con cinque pacchi rossi e nessun blu: 10mila, 15mila, 20mila, 75mila e 100mila euro, una condizione favorevolissima che costringerà il Dottore a sbilanciarsi per evitare che il banco paghi troppo. L'ultima settimana, d'altronde, è stato un salasso con un paio di 300mila euro volati clamorosamente via in successione e altre vincite pesanti.

Claudia tira dritto e con 15mila euro e 100mila euro in ballo si tiene il pacco e può gioire, perché tra le mani ha proprio il bottino più pesante. Qualcuno però non la prende bene. A casa, molti telespettatori commentano in maniera critica: "Rifiutare 60.000 euro con la possibilità di averne 15000 per me è da folle. Anche se la pacchista mi fa simpatia", "Seoffre il valore atteso ha il pacco più alto. Aiuto ora lei mi sa che accetta perché comunque ha richiesto poco di più, però mannaggia sarebbero 100k quando ti ricapita!", "Mizzica che offerta il dottore!! Questa è tosta!", "Secondo me rifiuta e va avanti. Si fida della 'sensitudine' del figlio", "Mi immagino il tonfo del dottore se ci sono i 100k", "Tutti sc***ti e coraggiosi i concorrenti di questo periodo", "Il Dottore sa che sarebbe andata avanti. Per me, purtroppo, lei ha 15.000!"

Fino alle parole forti di un telespettatore: "Ci sta PROTEGGENDO?!?!??? COCCA sono soldi che, nel caso, ti intascheresti AGGRATISE senza lavorare. Da che te devono protegge li morti tua?!? Non è che sei nel bel mezzo del diluvio universale o di un'epidemia di colera in India!!"



