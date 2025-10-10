Piazzapulita, anche Michele Serra spiana la sinistra: "Perché deve andare a Lourdes"

"La sinistra è un mistero anche per me che ci bazzico da una vita intera". Alza quasi le mani in segno di resa, Michele Serra. Ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita, su La7, la firma di Repubblica è chiamato a commentare le due ultimi sconfitte elettorali, le regionali nelle Marche prima e in Calabria poi. Due debacle che costringeranno Elly Schlein e Giuseppe Conte a ripensare all'assetto stesso di una coalizione che finora è stata davvero tale (male, peraltro) solo alle urne.
"C'è qualche insegnamento che l'opposizione può trarre da questi due disastri?", chiede Formigli all'autore de L'Amaca. "È come se riuscisse a essere retorica, infelicemente retorica, persino quando ha anche qualche buona freccia nel suo arco e qualche buon argomento - spiega Serra -. Penso, per esempio, alla battaglia sul salario minimo, che è una battaglia sacrosanta. L'abbiamo sentita accennare anche nel servizio sulle manifestazioni dei ragazzi. Ma come è possibile che questa battaglia non diventi qualcosa di visibile, udibile, percepibile da tutti? È un mistero. Deve andare a Lourdes la sinistra... Non so cosa deve fare".
Una battuta, amara, che strappa anche una risatina al padrone di casa. Il problema, però, è serio perché lo stato di salute di un sistema democratico lo si misura sul governo, certo, ma anche sulle sue opposizioni.
"Non riesce a farsi capire quando parla - conclude Serra, scorato -, come se dicesse cose incomprensibili, persino quando avrebbe alcune cose comprensibili da dire". Il giornalista di Repubblica non la cita mai, il riferimento alla Schlein e alle sue mitologica "superc***le" sembra più che esplicito.