Chi l'ha visto? batte un altro record

sabato 11 ottobre 2025
CHI SALE (Chi l’ha visto?)
La crisi internazionale incendia le piazze e i social, un po’ meno le platee tv. L’Italia resta un Paese “conservatore” attento sì a cosa accade all’estero ma senza perdere di vista i grandi fatti di cronaca soprattutto se si prestano a narrazioni tv. Mercoledì sera quasi 1,5 milioni di persone non hanno rinunciato all’appuntamento con Chi l’ha visto? che ha sfiorato il 10% di share con 20mila utenti connessi dai device tecnologici. 

Una scaletta che, oltre a proporre casi “identitari” del programma, con aggiornamenti su persone disperse come un 83enne in provincia di Viterbo o l’ex sindaco 70enne di un paese nel beneventano, partiva subito con la lieta notizia del ritrovamento del 35enne Giuseppe Buffolino di Durazzano (Benevento), del quale non si avevano notizie dal 5 ottobre. 

Bacino composto per lo più da over 55 a picchi del 17%. Tutta Rai 3 beneficia del traino della Sciarelli: Tg3 Linea Notte ha lambito il 7% e i successivi Sorgente di vita e Sulla via di Damasco han toccato vette record oltre il 5%.

