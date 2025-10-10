Libero logo
Pace a Gaza
Ilaria Salis
Francesca Albanese
Garlasco

Affari Tuoi, ormone impazzito e sospetto su Beatrice: "Lei è bellissima, ma..."

di
Libero logo
venerdì 10 ottobre 2025
Affari Tuoi, ormone impazzito e sospetto su Beatrice: "Lei è bellissima, ma..."

(Rai Play)

1' di lettura

Oggi, venerdì 10 ottobre, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Il padrone di casa a inizio trasmissione ha dato subito il benvenuto alla nuova pacchista in rappresentanza della Regione Trentino Alto Adige. Lei si chiama Valentina, viene dalla provincia di Bolzano e nella vita è una collaboratrice all'integrazione.

La concorrente della serata, invece, è la pacchista in rappresentanza della Regione Valle d'Aosta. Si chiama Beatrice, ha 26 anni, viene dalla provincia di Aosta e nella vita fa l'estetista. A marzo di quest'anno ha realizzato il suo sogno aprendo un centro estetico. Beatrice è single e ha deciso di partecipare insieme a Emanuela, sua mamma. Lei nella vita è una commessa in una pasticceria e le due vivono ancora sotto lo stesso tetto. Insieme hanno giocato col pacco numero 12.

Affari Tuoi, Klemens spiazza tutti: "Chi ci ricorda...", somiglianza sconcertante

Klemens Schwarzer, agente di commercio per spumanti e distillati originario di Meltina, in provincia di Bolzano, ha part...

Intanto sui social, tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Questa ragazza (bellissima) sicuramente è trapiantata in Valle D'Aosta. Che lineamenti mediterranei", "Davvero molto carina la concorrente di stasera", "Sarà un caso ma i casting per gli uomini sono meno rigidi rispetto a quelli per le donne...", "Significa che hanno trovato un/a nuovo/a candidato/a per la valle d'Aosta".

Affari Tuoi, beffa atroce per Klemens: finisce in disgrazia

Una piega inaspettata e tutt'altro che fortunata quella presa dalla partita di Affari Tuoi in onda giovedì 9 ...

Pacchi, pacchi, pacchi Affari Tuoi, beffa atroce per Klemens: finisce in disgrazia

Affari tuoi Affari Tuoi, Klemens spiazza tutti: "Chi ci ricorda...", somiglianza sconcertante

Colpo di scena Affari Tuoi, Claudia vince 100mila euro ma spunta un segreto

tag
affari tuoi
stefano de martino

Pacchi, pacchi, pacchi Affari Tuoi, beffa atroce per Klemens: finisce in disgrazia

Affari tuoi Affari Tuoi, Klemens spiazza tutti: "Chi ci ricorda...", somiglianza sconcertante

Colpo di scena Affari Tuoi, Claudia vince 100mila euro ma spunta un segreto

ti potrebbero interessare

585x282

Affari Tuoi, beffa atroce per Klemens: finisce in disgrazia

Redazione
1024x568

Affari Tuoi, Klemens spiazza tutti: "Chi ci ricorda...", somiglianza sconcertante

Redazione
582x328

Affari Tuoi, Claudia vince 100mila euro ma spunta un segreto

Redazione
444x248

Affari tuoi, caos su Claudia: "Da chi ti difendono?"

Redazione