Affari Tuoi, ormone impazzito e sospetto su Beatrice: "Lei è bellissima, ma..."

Oggi, venerdì 10 ottobre, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Il padrone di casa a inizio trasmissione ha dato subito il benvenuto alla nuova pacchista in rappresentanza della Regione Trentino Alto Adige. Lei si chiama Valentina, viene dalla provincia di Bolzano e nella vita è una collaboratrice all'integrazione.

La concorrente della serata, invece, è la pacchista in rappresentanza della Regione Valle d'Aosta. Si chiama Beatrice, ha 26 anni, viene dalla provincia di Aosta e nella vita fa l'estetista. A marzo di quest'anno ha realizzato il suo sogno aprendo un centro estetico. Beatrice è single e ha deciso di partecipare insieme a Emanuela, sua mamma. Lei nella vita è una commessa in una pasticceria e le due vivono ancora sotto lo stesso tetto. Insieme hanno giocato col pacco numero 12.