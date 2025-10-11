Affari Tuoi, "zero": insulto clamoroso a Beatrice dopo la puntata

La concorrente della serata è stata invece Beatrice , 26 anni, rappresentante della Valle d’Aosta. Estetista di professione, a marzo ha coronato il sogno di aprire il proprio centro estetico. Single e molto legata alla famiglia, ha scelto di partecipare insieme alla mamma Emanuela , commessa in una pasticceria, con cui condivide ancora la casa. Le due hanno giocato portando con sé il pacco numero 12, affrontando con entusiasmo e complicità la gara condotta da De Martino tra emozioni, risate e la speranza di portare a casa una vincita importante.

Ecco alcuni dei commenti degli utenti su X: "Comunque, la cosa più fastidiosa di questo continuo sforare tra #AffariTuoi e #LaRuotaDellaFortuna è la presa in giro. Da guida TV le prime serate dovevano iniziare rispettivamente alle 21:30 ed alle 21:20. Neanche l'onestà di segnare gli orari reali", "È normale che La Ruota vince la sfida contro #affarituoi, Stefano ha chiuso già 5 minuti, mentre Gerry sta ancora a metà", "Stefano mi ha preso per il cul*** mannaggia a lui, pensavo avessero vinto", "mannaggia se ste ride sotto i baffi così è sospettoso", "NON CI CREDO STE HA ILLUSO TUTTI CHE RIDERE", "Siamo tornati nella normalità!", "Ma se il Molise non esiste i 50k gli vanno di diritto", "quello che ha deciso la figlia in questa partita: zero!", "praticamente stasera gioca la madre,e non la figlia, decide tutto, dovrebbero farli giocare da soli...", "Unico vincitore morale è il gran maestro della gheggheria HERBERT BALLERINA".