Affari Tuoi, "zero": insulto clamoroso a Beatrice dopo la puntata

sabato 11 ottobre 2025
Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda venerdì 10 ottobre su Rai 1, condotta da Stefano De Martino, il pubblico ha conosciuto una nuova protagonista del gioco dei pacchi. Il conduttore ha aperto la serata dando il benvenuto a Valentina, la nuova pacchista in rappresentanza del Trentino-Alto Adige, collaboratrice all’integrazione proveniente dalla provincia di Bolzano.

La concorrente della serata è stata invece Beatrice, 26 anni, rappresentante della Valle d’Aosta. Estetista di professione, a marzo ha coronato il sogno di aprire il proprio centro estetico. Single e molto legata alla famiglia, ha scelto di partecipare insieme alla mamma Emanuela, commessa in una pasticceria, con cui condivide ancora la casa. Le due hanno giocato portando con sé il pacco numero 12, affrontando con entusiasmo e complicità la gara condotta da De Martino tra emozioni, risate e la speranza di portare a casa una vincita importante.

Ecco alcuni dei commenti degli utenti su X: "Comunque, la cosa più fastidiosa di questo continuo sforare tra #AffariTuoi e #LaRuotaDellaFortuna è la presa in giro. Da guida TV le prime serate dovevano iniziare rispettivamente alle 21:30 ed alle 21:20. Neanche l'onestà di segnare gli orari reali", "È normale che La Ruota vince la sfida contro #affarituoi, Stefano ha chiuso già 5 minuti, mentre Gerry sta ancora a metà", "Stefano mi ha preso per il cul*** mannaggia a lui, pensavo avessero vinto", "mannaggia se ste ride sotto i baffi così è sospettoso", "NON CI CREDO STE HA ILLUSO TUTTI CHE RIDERE", "Siamo tornati nella normalità!", "Ma se il Molise non esiste i 50k gli vanno di diritto", "quello che ha deciso la figlia in questa partita: zero!", "praticamente stasera gioca la madre,e non la figlia, decide tutto, dovrebbero farli giocare da soli...", "Unico vincitore morale è il gran maestro della gheggheria HERBERT BALLERINA".

