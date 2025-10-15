L'aria che tira, Kelany inchioda Barbera: "Ah, i numeri di Hamas!"

A L'aria che tira, il talk show politico di La7 condotto da David Parenzo, è andato in scena l'ennesimo scontro sulla Palestina. A intervenire è stato Alessandro Barbera, giornalista de La Stampa, che ha accusato Sara Kelany in quanto esponente del governo Meloni, di fare propaganda pro-Israele, diffondendo una narrazione unilaterale.
"Smettetela di essere così unilaterali! Così non aiutate a cambiare il clima - ha tuonato il giornalista de La Stampa -. Il livello di polarizzazione che ha raggiunto la politica è veramente incredibile, così come lo è il vostro livello di propaganda. Duecento giornalisti sono morti a Gaza - ha proseguito -, per mano israeliana". Non si è fatta attendere la reazione di Sara Kelany, che ha ricordato come quei numeri provengano proprio da Hamas. "Lei ci deve dire dove ha preso questo numero - ha detto -, questo è il numero che dà la propaganda di Hamas".
Subito dopo, però, Barbera ha stigmatizzato l'odio che emerge dalle piazze italiane: "Il clima cambierebbe se la pace si realizzasse, io su questo purtroppo sono ancora abbastanza pessimista. C'è un clima che sfocia quasi nell'antisemitismo da parte di una piazza, dall'altra c'è qualcosa che non abbiamo capito fino in fondo, è un sentimento di rabbia sociale".