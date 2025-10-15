L'aria che tira, Kelany inchioda Barbera: "Ah, i numeri di Hamas!"

A L'aria che tira, il talk show politico di La7 condotto da David Parenzo, è andato in scena l'ennesimo scontro sulla Palestina. A intervenire è stato Alessandro Barbera, giornalista de La Stampa, che ha accusato Sara Kelany in quanto esponente del governo Meloni, di fare propaganda pro-Israele, diffondendo una narrazione unilaterale.

"Smettetela di essere così unilaterali! Così non aiutate a cambiare il clima - ha tuonato il giornalista de La Stampa -. Il livello di polarizzazione che ha raggiunto la politica è veramente incredibile, così come lo è il vostro livello di propaganda. Duecento giornalisti sono morti a Gaza - ha proseguito -, per mano israeliana". Non si è fatta attendere la reazione di Sara Kelany, che ha ricordato come quei numeri provengano proprio da Hamas. "Lei ci deve dire dove ha preso questo numero - ha detto -, questo è il numero che dà la propaganda di Hamas".