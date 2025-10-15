Libero logo
Pace a Gaza
Francesca Albanese
Garlasco

L'aria che tira, Kelany inchioda Barbera: "Ah, i numeri di Hamas!"

di
Libero logo
mercoledì 15 ottobre 2025
L'aria che tira, Kelany inchioda Barbera: "Ah, i numeri di Hamas!"

1' di lettura

A L'aria che tira, il talk show politico di La7 condotto da David Parenzo, è andato in scena l'ennesimo scontro sulla Palestina. A intervenire è stato Alessandro Barbera, giornalista de La Stampa, che ha accusato Sara Kelany in quanto esponente del governo Meloni, di fare propaganda pro-Israele, diffondendo una narrazione unilaterale. 

"Smettetela di essere così unilaterali! Così non aiutate a cambiare il clima - ha tuonato il giornalista de La Stampa -. Il livello di polarizzazione che ha raggiunto la politica è veramente incredibile, così come lo è il vostro livello di propaganda. Duecento giornalisti sono morti a Gaza - ha proseguito -, per mano israeliana". Non si è fatta attendere la reazione di Sara Kelany, che ha ricordato come quei numeri provengano proprio da Hamas. "Lei ci deve dire dove ha preso questo numero - ha detto -, questo è il numero che dà la propaganda di Hamas".

Hamas, altro orrore: "Non è un ostaggio", cosa ha riconsegnato a Israele

Uno dei quattro corpi restituiti ieri da Hamas non è di uno ostaggio. Stando a quanto riferito da una fonte ...

Subito dopo, però, Barbera ha stigmatizzato l'odio che emerge dalle piazze italiane: "Il clima cambierebbe se la pace si realizzasse, io su questo purtroppo sono ancora abbastanza pessimista. C'è un clima che sfocia quasi nell'antisemitismo da parte di una piazza, dall'altra c'è qualcosa che non abbiamo capito fino in fondo, è un sentimento di rabbia sociale".

L'aria che tira: il video dello scontro Barbera-Kelany

La provocazione Hamas, altro orrore: "Non è un ostaggio", cosa ha riconsegnato a Israele

Sempre lui! Enzo Iacchetti, la gufata: "Pace a Gaza? Al primo fiammifero..."

Dopo l'accordo Gaza, solo il disarmo di Hamas può aiutare il futuro della Striscia

tag
alessandro barbera
sara kelany
l'aria che tira
gaza
palestina

La provocazione Hamas, altro orrore: "Non è un ostaggio", cosa ha riconsegnato a Israele

Sempre lui! Enzo Iacchetti, la gufata: "Pace a Gaza? Al primo fiammifero..."

Dopo l'accordo Gaza, solo il disarmo di Hamas può aiutare il futuro della Striscia

ti potrebbero interessare

6000x4000

Hamas, altro orrore: "Non è un ostaggio", cosa ha riconsegnato a Israele

360x228

Enzo Iacchetti, la gufata: "Pace a Gaza? Al primo fiammifero..."

Redazione
8640x5760

Gaza, solo il disarmo di Hamas può aiutare il futuro della Striscia

Fabrizio Cicchitto
3072x1874

Francesca Albanese, pasticcio social su Mieli: "La logica del dominatore colonialista"

Andrea Carrabino