Hamas, altro orrore: "Non è un ostaggio", cosa ha riconsegnato a Israele

Uno dei quattro corpi restituiti ieri da Hamas non è di uno ostaggio. Stando a quanto riferito da una fonte di sicurezza israeliana all'emittente dello Stato ebraico Channel 12, si tratterebbe di un palestinese ucciso nel corso del conflitto a Gaza. "Hamas è tenuto a compiere tutti gli sforzi necessari per restituire i resti degli ostaggi deceduti", fa sapere l'Idf. Nel frattempo gli altri corpi sono stati identificati come appartenenti a Uriel Baruch, Tamir Nimrodi ed Eitan Levy, mentre il quarto non è stato ancora identificato. All'inizio di quest'anno, Hamas aveva consegnato a Israele un corpo che sosteneva appartenesse all'ostaggio uccisa Shiri Bibas, ma che si era poi rivelato appartenere a un palestinese di Gaza. Successivamente, i resti di Bibas erano stati effettivamente consegnati a Israele.

Tamir Nimrodi, il soldato israeliano rapito da Hamas il 7 ottobre 2023 nell'attacco alla base situata nei pressi del valico di Erez, e il cui corpo è stato restituito ieri alla famiglia, è rimasto ucciso in un bombardamento israeliano nella Striscia di Gaza. Lo ha dichiarato oggi la famiglia in un comunicato riportato dal Times of Israel. "Tamir è stato sequestrato vivo nella sua base ed è stato ucciso dai bombardamenti Idf durante la prigionia", recita la nota. In un comunicato, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno sottolineato che "le conclusioni definitive" sulla morte del sergente maggiore Tamir Nimrodi, che sarebbe morto durante le prime fasi della guerra, saranno "formulate dopo il completamento dell'esame delle circostanze del decesso da parte dell'Istituto Nazionale di Medicina legale".