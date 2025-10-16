Affari tuoi, Francesca derisa: "Tanto peggio di così"

"Grazie Thanat, grazie Lupo". Ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, sul banco degli imputati mercoledì sera ci finiscono proprio i due "opinionisti" in studio, chiamati spesso e volentieri dai concorrenti a suggerire il da farsi. Le profezie, però, questa volta non hanno portato la fortuna sperata.

La concorrente in gioco è la bella Francesca, interior designer genovese, accompagnata in studio dal compagno. Nel momento clou della partita, dopo aver perso qualsiasi speranza nei pacchi, si butta sulla "Regione Fortunata". In ballo ci sono 100mila e, in subordine, 50mila euro. "Possiamo chiedere a Lupo?", domanda a De Martino, che replica pronto. "Vuoi chiedere a Lupo? Andiamo da Lupo, quale è il problema, tanto peggio di così...". E purtroppo per Francesca, il conduttore ha ragione: il suggerimento è errato e la coppietta torna a casa a bocca asciutta e tasche vuote. "Niente porella", commentano i telespettatori su X, "Questo meccanismo nuovo della regione fortunata è orribile".

Per il resto, gli appassionati se la prendono con gli autori e con i responsabili del palinsesto, colpevoli a loro dire di esasperare la durata dei programmi della fascia access prime time per vincere la partita degli ascolti. Un ragionamento che coinvolge tanto la Rai quanto Mediaset, con il diretto concorrente La Ruota della fortuna.

"Questo spiegone è peggio della predica del prete", "Chiude al clamoroso orario delle 21.51, dall'altra parte This is me iniziato già da due minuti", "Come fare capire ai testoni della Rai che la prima serata deve cominciare molto prima??!!", "Tutto questo spiegone fino alle 21.50 per dirle che non era la ragione giusta, ok", "Affari tuoi termina alle 21.51 e la rete non ha altro di meglio da proporre che l'ennesima replica di Montalbano (con tutto il rispetto). Il tutto pagando un canone assurdo", "La cosa mi dà davvero che Rai e Mediaset per una stupida guerra per un punto o due di share mandino a pallino la prima serata".