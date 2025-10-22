Cinque Minuti, impensabile: senza Bruno Vespa...

Nello studio della striscia quotidiana di Bruno Vespa, lo showman siciliano e il suo ormai inseparabile “scudiero” dai tempi di Viva Rai 2! hanno messo in piedi un format di poco più di cinque minuti usato fondamentalmente per lanciare la nuova trasmissione La Pennicanza partita ieri su Rai Radio 2.

CHI SALE (Cinque minuti senza Bruno Vespa) Dopo il curioso e criptico lancio di Emma D’Aquino al Tg1 delle 20, domenica sera nell’access prime time di Rai 1 irrompe sullo schermo Cinque minuti senza Bruno Vespa con Fiorello e Fabrizio Biggio.

Sketch velocissimi, la battuta subito all’inizio di Fiorello appena entrato nello studio di Vespa «Non lo senti questo odore? Io sento odore di governo», ospiti Raoul Bova e la cantante Noemi e brevissima apparizione di Vespa alla fine col suo nuovo libro. Insomma, uno show-lampo all inclusive, vivace e fresco, un “one and only” che ha attirato 4.205.000 spettatori col 22.4% di share e 13mila utenti connessi dai device. Non male per il lancio di un nuovo programma radiofonico.