Libero logo
Garlasco
Guerra Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

L'Eredità, "abbassate str***i!": caos sui titoli di coda

martedì 21 ottobre 2025
L'Eredità, "abbassate str***i!": caos sui titoli di coda

2' di lettura

A L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, il campione in carica della seconda puntata è Francesco Maria che scherza sulle polo che gli sono costate il successo al debutto stagionale: "Devo rivedere un po' il mio guardaroba".

Ai 100 secondi però a spuntarla è una degli sfidanti, Elisa, che arriva alla Ghigliottina con 200mila euro in ballo. "Già la scorsa stagione ci ero arrivata, sono emozionata ma mi sono esercitata tutta l'estate. Sono migliorata ma non voglio gufarmela", scherza. 

Le parole indizio sono "Maestro", "Fuori", "Cicale", "Rispondere" e "Proteste". Elisa prova con "Tema", "però per la testa mi era passato anche altro. Orchestra... però Cicale mi ha proprio spaesata", riflette la campionessa. Purtroppo per lei, la risposta corretta è "Coro" e i 50mila euro rimasti non finiscono nelle sue tasche. E giù con i classici commenti dei telespettatori che seguono su X la puntata in tempo reale.

"Ora che l'hanno detta non era difficile in effetti", ammette un appassionato. "Coro di cicale mai sentito, parola messa assolutamente per confondere". C'è chi poi se la prende con la pausa nel momento clou: "Un coro di proteste contro l'interruzione con i titoli del Tg1 mannaggia a voi...", "Vi odio che dovete interrompere sul finale più bello", "Ma anche la scorsa stagione, c'era questa interruzione? In questo  momento è insopportabile", "Rai per pietà questa interruzione no, è micidiale spezza completamente il finale". E altri, invece, per la musica in sottofondo giudicata un po' troppo invadente, diciamo: "Abbassate la musica str***i!!!", "Ma che è  'sta musica?".

Clamoroso L'Eredità, clamoroso Marco Liorni: ecco il gioco inedito della nuova stagione

L'ora della rivolta Reazione a catena, "una fine ingloriosa": delirio all'ultima puntata

Il ritorno L'Eredità, occhio a Marco Liorni: "Se sono in ansia... ?"

tag
l'eredità
elisa l'eredità
marco liorni

Clamoroso L'Eredità, clamoroso Marco Liorni: ecco il gioco inedito della nuova stagione

L'ora della rivolta Reazione a catena, "una fine ingloriosa": delirio all'ultima puntata

Il ritorno L'Eredità, occhio a Marco Liorni: "Se sono in ansia... ?"

ti potrebbero interessare

1455x724

L'Eredità, clamoroso Marco Liorni: ecco il gioco inedito della nuova stagione

Redazione
370x201

Reazione a catena, "una fine ingloriosa": delirio all'ultima puntata

1280x702

L'Eredità, occhio a Marco Liorni: "Se sono in ansia... ?"

Redazione
1381x521

Reazione a Catena, "Marco Liorni!": clamorosa gaffe delle campionesse suPino Insegno