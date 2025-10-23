"Blanca", la regina delle serie

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo

CHI SALE (Blanca)

Nei centri media i pubblicitari si scervellano per capire le motivazioni del costante successo di Blanca. Lunedì sera la fiction di Rai 1 ha segnato 4 milioni di spettatori col 24% di share e 50mila utenti dai device, approfittando anche di una flessione del Grande Fratello su Canale 5.

In un mondo in cui ormai è tutto “reality”, tutti siamo “spiati”, anche l’arresto di Sarkozy sembrava il prologo di una puntata di “Prison got Talent”, la Casa del GF non ha più l’appeal di una volta. Nella saga poliziesca della giovane Ferrando (Maria Chiara Giannetta), ad attrarre in primis è la trama che, nella terza stagione, vede la consulente ipovedente di un commissariato di polizia alle prese con la paura di diventare madre e col conflitto dei suoi sentimenti, divisi tra l’ispettore Liguori e la new entry Domenico.