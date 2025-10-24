PiazzaPulita, Sachs contro Calenda: "Mi sta dando del bugiardo?"

Carlo Calenda, ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7, ha dato del "bugiardo" al suo interlocutore, l'economista e saggista statunitense Jeffrey Sachs, accusandolo di fare "propaganda putiniana". Di conseguenza, ne è nato uno scontro parecchio duro. "Mi sta chiamando bugiardo? È odioso", ha controbattuto il professore. E il leader di Azione non si è tirato indietro: "Sì, penso che lei stia mentendo. Dal 2014 al 2022 l'Europa è stata completamente dipendente da Putin per quanto riguarda il gas, mi spiega quale sarebbe la politica aggressiva dell'Europa nei confronti di Putin?".
Poi, quando il conduttore ha dato di nuovo la parola a Sachs, lui ha detto con tono turbato: "Sono scioccato francamente". Ma Calenda non si è mosso di un centimetro, ribadendo la propria posizione: "È la mia opinione".
Carlo Calenda spiana il Pd ed Eugenio Giani: "Sono diventati dei ras..."Un Carlo Calenda sempre più critico - e lontano - dalla sinistra. Ora il leader di Azione si è scagliato c...
Ieri, intervistato dal Fatto Quotidiano, l'economista della Columbia ha detto che per fermare la guerra in Ucraina "ci vuole una soluzione politica. E questo anche perché Mosca ha lo slancio e il vantaggio sul campo di battaglia. La posizione di Zelensky non ha un grammo di attitudine al compromesso politico". E questo, ha aggiunto, perché "insiste sull’adesione dell’Ucraina alla Nato, sulla restituzione di tutti i territori, compresa la Crimea, e persino sul pagamento di risarcimenti da parte della Russia. Ma perché la Russia dovrebbe accettare un cessate il fuoco con Zelensky a queste condizioni?".
"Mi sta dando del bugiardo?": scontro a PiazzaPulita tra Sachs e Calenda, guarda qui il video