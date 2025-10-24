PiazzaPulita, Sachs contro Calenda: "Mi sta dando del bugiardo?"

Carlo Calenda, ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7, ha dato del "bugiardo" al suo interlocutore, l'economista e saggista statunitense Jeffrey Sachs, accusandolo di fare "propaganda putiniana". Di conseguenza, ne è nato uno scontro parecchio duro. "Mi sta chiamando bugiardo? È odioso", ha controbattuto il professore. E il leader di Azione non si è tirato indietro: "Sì, penso che lei stia mentendo. Dal 2014 al 2022 l'Europa è stata completamente dipendente da Putin per quanto riguarda il gas, mi spiega quale sarebbe la politica aggressiva dell'Europa nei confronti di Putin?".

Poi, quando il conduttore ha dato di nuovo la parola a Sachs, lui ha detto con tono turbato: "Sono scioccato francamente". Ma Calenda non si è mosso di un centimetro, ribadendo la propria posizione: "È la mia opinione".