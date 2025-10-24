Libero logo
Piazzapulita, Bocchino spiana il sindaco: "Ma siamo impazziti?"

di Roberto Tortoravenerdì 24 ottobre 2025
Duro scontro a Piazzapulita tra Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d’Italia, e il sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi, sul boicottaggio dei farmaci israeliani nel suo comune, in segno di solidarietà al popolo palestinese, soprattutto ora che l’accordo di tregua firmato sembra traballare e non poco. Comincia Corrado Formigli, conduttore del talk di approfondimento di La7, ponendo una semplice domadna a Bocchino: “Quello di Sesto Fiorentino è un sistema pacifico di protestare no?”.

Bocchino, però, non ci sta ed è assolutamente contrario: “Se io fossi un cittadino di Sesto Fiorentino, in cura con un farmaco israeliano, lo denuncerei penalmente. Quella del sindaco è un'operazione di piccolo cabotaggio elettorale, perché doveva essere eletto alle regionali. È stato eletto, auguri, in bocca al lupo, ora faccia il consigliere regionale, ma è una fesseria colossale. Adesso boicottiamo i farmaci, boicottiamo i ricercatori, ma siamo impazziti? L'unica democrazia del Medio Oriente, l'unica democrazia boicottiamo, però nessuno di voi ha detto una parola sul 7 Ottobre. Tutto questo è cominciato perché i tagliagole, che a qualcuno piacciono, sono andati lì a squartare le ragazze di quattordici anni, a violentarle. Dovete mettervi davanti allo specchio e dirvele queste cose, non togliere i farmaci da banco, ma su siamo al ridicolo, qua è politica internazionale seria e stiamo a togliere i farmaci da banco a sesto fiorentino, ma siamo seri”.

La replica del sindaco Lorenzo Falchi c’è, ma decisamente più debole: “Non diciamo sciocchezze, stiamo parlando di farmaci da banco… no perché se dice sciocchezze le racconto, visto che non lo sa. Non si sta parlando di farmaci su prescrizioni mediche, ma solo di quelli da banco. Si vada a vedere da quanto mi occupo di Palestina e di cooperazione internazionale e poi me lo racconta. Alla faccia dell'unica democrazia, decine di migliaia di morti innocenti”.

Numeri alla mano Sondaggio-Mannheimer, smontate le balle di sinistra: "Meloni? Quasi il 50%..."

Da Formigli Michele Serra sconcertante: "Schlein contro Meloni? Cos'ha fatto benissimo a fare Elly"

A PiazzaPulita PiazzaPulita, Sachs contro Calenda: "Mi sta dando del bugiardo?"

tag
italo bocchino
piazzapulita

