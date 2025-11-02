Domenica In, Claudia Gerini si presenta così: si scatena il delirio

Applausi e tanta ammirazione per Claudia Gerini e Claudia Pandolfi, ospiti di Mara Venier a Domenica In su Rai 1. Le due attrici hanno presentato il film "Fuori la verità", in uscita al cinema il 6 novembre. Protagonista, con loro, anche Claudio Amendola. Entrate in studio ancora ballando dopo l'esperienza nel talent di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle, le due hanno scherzato: “Ormai non se ne esce più da questo numero”.

“Nel nostro film non si salva nessuno, non ci sono buoni, è il mettere in piazza tutto per dei soldi, un meccanismo atroce e disumano, noi in Italia non ci siamo ancora arrivati”, hanno spiegato poi a proposito della pellicola. Intanto, sui social solo complimenti per le due professioniste. “Sono due donne bellissime, senza tempo ed età. Davvero brave in tutto quello che fanno”, ha scritto per esempio un utente.