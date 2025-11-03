Bocchino gela Formigli, "mi piacciono queste trasmissioni!"

Una puntata movimentata, per Corrado Formigli. In studio a PiazzaPulita c’è Elly Schlein, segretaria del Pd che ripete a macchinetta il suo «allarme democratico». Un refrain sgonfio che costringe il padrone di casa a interrompere la sua ospite: «Di fronte al rischio di autoritarismo, ora lo dico metaforicamente, ma si va in montagna, capito? Non è che si sta poi tutti tranquilli, come se niente fosse. Lei pensa che l’Italia stia scivolando verso un regime illiberale?». Tocca poi a Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura, corrispondente Rai da Parigi e fresco di candidatura con il centrodestra alle imminenti regionali in Campania. Spiazza tutti, conduttore per primo, quando si alza la manica della giacca. «Mi fa vedere che braccialetto c’ha?», domanda incuriosito Formigli.

«Eccolo qua, “siete dei poveri comunisti”». «Ma è venuto con questo braccialetto qua per noi o ce l’aveva già?», «No no, se può vedere le foto dei giorni scorsi c’era già, me l’hanno regalato credo un paio di settimane fa e non l’ho tolto più», «Ah lei c’ha proprio la fissa!». La trasmissione scorre e si arriva a un nuovo sapido siparietto.

Siamo allo spazio sondaggio, con Renato Mannheimer che comunica i dati sul gradimento del governo di Giorgia Meloni, ancora in crescita: dal 43,9% del 23 ottobre 2024 al 46,2% del 29 ottobre scorso. In un anno, un incremento del 2,3%, stando alla rilevazione dell’Istituto Eumetra. «Ottime notizie per il governo Meloni, perché la popolarità del governo era già alta ed è cresciuta ancora», sottolinea Mannheimer. Che poi nota la reazione di un altro ospite in studio: «Guarda Bocchino come sorride». A punzecchiare Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d'Italia, ci pensa pure Formigli, che sembra un po’ masticare amaro: «Vola, vola Bocchino». E quest’ultimo, ironicamente, ha risposto: «Mi piacciono queste trasmissioni».

Attenzione però, avverte Mannheimer, perché «gli indecisi sono tendenzialmente sfavorevoli al governo, danno un giudizio negativo». Nessun problema: nel dubbio, c’è chi può già decollare.