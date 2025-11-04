Otto e mezzo, lo sfregio di Bersani al governo: "Siamo fuori come un balcone"

Sicilia, mafia, destra. Per Pier Luigi Bersani tutto fa brodo pur di attaccare Giorgia Meloni e la maggioranza. Ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, l'ex segretario del Pd parte in quarta con la sua strigliata, addirittura con voce tremante: "Facciamo un giro in Sicilia, qui c'è un ex presidente che si è fatto 7 anni, ne ha fatti 5 e poi è tornato a dirigere il traffico insieme ad altri indagati che sono nell'Assemblea regionale", accusa commentando le ultime vicende giudiziarie che riguardano l'ex governatore Totò Cuffaro e Saverio Romano.

Da qui un collegamento decisamente improprio: "In Sicilia basta farci un giro, imprese, cittadini... è cambiata l'aria. E non c'è da stupirsi che le denunce per estorsione o usura si siano praticamente azzerate. Questo è il contesto in cui si muovono quei magistrati, mentre il quadro è quello di una proposta di riforma, separazione delle carriere e sorteggi, che è palesemente un attacco alla magistratura. Noi sentiamo del magistrato di Garlasco che ha sbagliato e nessuno parla più dei magistrati che ci hanno lasciato la pelle per fare il loro dovere".

"Caro Nordio - prosegue Bersani, ormai fuori controllo -, siamo abituati che nella giustizia, nella sanità eccetera fate le cose con gli occhiali della rivincita politica e mai con quelli del cittadino. Fai una bella lenzuolata sulla giustizia: abbiamo l'80% in meno dei cancellieri, ci sono giovani precari, la digitalizzazione ha fatto un percorso da far ridere, devono ancora girare con i faldoni, abbiamo ritardi di 5 anni e mezzo sui processi civili. Ragazzi, c'è un servizio di giustizia che non funziona e tu mi vieni a dire che fate una riforma che pesa per una percentuale dello 0,5% dei magistrati che cambiano carriera? E sul sorteggio... Allora facciamo che chi vince la lotteria diventa presidente della Repubblica! Qua siamo fuori come i balconi eh ragazzi!".