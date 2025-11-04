Libero logo
Giustizia
Garlasco
Ponte sullo Stretto
Russia-Ucraina

Otto e mezzo, lo sfregio di Bersani al governo: "Siamo fuori come un balcone"

martedì 4 novembre 2025
Otto e mezzo, lo sfregio di Bersani al governo: "Siamo fuori come un balcone"

2' di lettura

Sicilia, mafia, destra. Per Pier Luigi Bersani tutto fa brodo pur di attaccare Giorgia Meloni e la maggioranza. Ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, l'ex segretario del Pd parte in quarta con la sua strigliata, addirittura con voce tremante: "Facciamo un giro in Sicilia, qui c'è un ex presidente che si è fatto 7 anni, ne ha fatti 5 e poi è tornato a dirigere il traffico insieme ad altri indagati che sono nell'Assemblea regionale", accusa commentando le ultime vicende giudiziarie che riguardano l'ex governatore Totò Cuffaro e Saverio Romano

Da qui un collegamento decisamente improprio: "In Sicilia basta farci un giro, imprese, cittadini... è cambiata l'aria. E non c'è da stupirsi che le denunce per estorsione o usura si siano praticamente azzerate. Questo è il contesto in cui si muovono quei magistrati, mentre il quadro è quello di una proposta di riforma, separazione delle carriere e sorteggi, che è palesemente un attacco alla magistratura. Noi sentiamo del magistrato di Garlasco che ha sbagliato e nessuno parla più dei magistrati che ci hanno lasciato la pelle per fare il loro dovere". 

Bersani contro il governo, guarda qui il video di Otto e mezzo su La7

"Caro Nordio - prosegue Bersani, ormai fuori controllo -, siamo abituati che nella giustizia, nella sanità eccetera fate le cose con gli occhiali della rivincita politica e mai con quelli del cittadino. Fai una bella lenzuolata sulla giustizia: abbiamo l'80% in meno dei cancellieri, ci sono giovani precari, la digitalizzazione ha fatto un percorso da far ridere, devono ancora girare con i faldoni, abbiamo ritardi di 5 anni e mezzo sui processi civili. Ragazzi, c'è un servizio di giustizia che non funziona e tu mi vieni a dire che fate una riforma che pesa per una percentuale dello 0,5% dei magistrati che cambiano carriera? E sul sorteggio... Allora facciamo che chi vince la lotteria diventa presidente della Repubblica! Qua siamo fuori come i balconi eh ragazzi!". 

Sondaggio Youtrend, Meloni guadagna 5 punti in 3 mesi: il dato che fa esplodere M5s e sinistra

Cinque punti guadagnati in 3 mesi. L'ultimo sondaggio di Youtrend per Sky Tg24 certifica il gradimento degli elettor...

Sul sorteggio al Csm che varrà solo per i magistrati, infine, chiosa: "E' la politica che riprende il comando. Vogliono fare pubblici ministeri che assomigliano a poliziotti. Non c'è una ratio in tutto questo, deve esserci un secondo fine". E ci mancava la teoria del complotto, dulcis in fundo


 

Grandi manovre Referendum Giustizia, clamoroso in Parlamento: cosa sta succedendo

L'unità dei garantisti Quel fronte trasversale per il sì al referendum

Verso il voto Le toghe che considerano gli elettori una massa di fessi

tag
pier luigi bersani
otto e mezzo
riforma dela giustizia
referendum giustizia
carlo nordio
lilli gruber

Grandi manovre Referendum Giustizia, clamoroso in Parlamento: cosa sta succedendo

L'unità dei garantisti Quel fronte trasversale per il sì al referendum

Verso il voto Le toghe che considerano gli elettori una massa di fessi

ti potrebbero interessare

1490x713

L'Eredità, sfregio a Gianluca: "Anche un tombino"

1920x1080

Le Iene, Zia Martina: "Sesso con i 14enni, c0m'è cominciato tutto"

1128x570

Belve, Pappalardo: "Contro la Meloni? Solo un gesto"

Redazione
996x470

L'aria che tira, Odifreddi smonta Ranucci: "L'inchiesta è un'altra cosa"

Redazione