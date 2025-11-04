Affari tuoi, disastro Dado: "Giocano a c***o"

Finisce malissimo ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Protagonista della puntata andata in onda martedì sera è Dado dalla Sardegna, che arriva in fondo con 10 e 20 euro e "Gennarino" da un lato, 30mila e 100mila euro dall'altro, quello dei pacchi rossi. Dopo aver rifiutato un'offerta da 10mila euro del Dottore, però, il concorrente si ritrova con nulla in mano e la Dea bendata non lo assiste nemmeno alla Regione fortunata.

I telespettatori, che come di consueto seguono e commentano in tempo reale su X, si scatenano. "Comunque è vero giocano a c***o, o meglio, tutti a scassare con i numeri di zio, nonno ecc. e nessuno che si concentra sul gioco che sta facendo il dottore. Mah", "Fare sempre il calcolo delle probabilità. La matematica non è un'opinione", "Ma per come si era esposto Stefano io ero convinta che avesse scelto bene…".

Resta l'amarezza di fondo: "Madonna quanto mi dispiace", "Partita bruttissima", "Va troppo veloce purtroppo non ha azzeccato", "Hai tre possibilità blu ed una rossa. Hai rifiutato 10.000 euro. Li dovevi prendere subito e scappare via veloce", "Partita faticosa fino all'ultimo. Mannaggia oh", "Io ve lo giuro con tutto il bene del mondo. Ma ancora a vedere i numeri associati ai segni? Dovete andare a istinto".

Ancora una volta, poi, tiene banco il tema-orario: "Ma come mai finisce così presto stasera?", "Vedete che quando volete finite a un orario sensato?", "Prima serata alle 21.30, così dovrebbe essere sempre!".