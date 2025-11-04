Libero logo
E' sempre CartaBianca, Iacchetti contro il governo: "Dico quel c***o che voglio"

martedì 4 novembre 2025
E' sempre CartaBianca, Iacchetti contro il governo: "Dico quel c***o che voglio"

2' di lettura

Rieccoci all'Enzo Iacchetti show. Sempre più fuori controllo, il comico e conduttore storico di Striscia la notizia è ormai diventato una presenza fissa a E' sempre CartaBianca, su Rete 4, gradito ospite di Bianca Berlinguer

Qualche settimana fa aveva sconvolto i telespettatori con l'alterco violentissimo in cui aveva preso a male parole, minacciandolo addirittura di tirargli un pugno, Eyal Mizrahi, presidente dell'associazione Amici d'Israele. Lo sbotto di fiele e gli insulti gli avevano regalato la fama di idolo dei pro-Pal di casa nostra e Iacchetti si è più volte rifiutato di scusarsi per gli eccessi verbali con il suo interlocutore.

Da pro-Pal ad anti-governo, il passo è breve. Quasi scontato. E martedì 4 novembre eccolo dunque uscire allo scoperto. Si parla di riforma della giustizia e da buon tuttologo e pure un po' qualunquista il "nuovo Enzino" torna alla carica: "A parte il fatto che piano piano la Costituzione nostra diventa sempre più magra, e questa è la cosa che mi fa più paura cara Bianca". "Perché se ne fregano", lo incalza la Berlinguer. 

"Con tutto quello che sta succedendo, la nostra bella Costituzione... traaac diventa più piccola, diventa più piccola - ripete con fare enfatico Iacchetti -. E questo è la cosa più orrenda che potrebbe fare un governo, sulla Costituzione più bella del mondo tra l'altro".

La sua tirata diventa poi sconclusionata: "Loro si attaccano a qualsiasi cosa, non reagiscono, non... - balbetta riguardo al centrodestra - Insultano, graffiano. Mi dicono: 'Tu sei un comico, non puoi dire queste cose, fai il politico'. No, non lo faccio il politico. Sono un comico e dico quel c***o che voglio". In molti se ne sono accorti da tempo.

