E' sempre CartaBianca, Iacchetti contro il governo: "Dico quel c***o che voglio"

Rieccoci all'Enzo Iacchetti show. Sempre più fuori controllo, il comico e conduttore storico di Striscia la notizia è ormai diventato una presenza fissa a E' sempre CartaBianca, su Rete 4, gradito ospite di Bianca Berlinguer.
Qualche settimana fa aveva sconvolto i telespettatori con l'alterco violentissimo in cui aveva preso a male parole, minacciandolo addirittura di tirargli un pugno, Eyal Mizrahi, presidente dell'associazione Amici d'Israele. Lo sbotto di fiele e gli insulti gli avevano regalato la fama di idolo dei pro-Pal di casa nostra e Iacchetti si è più volte rifiutato di scusarsi per gli eccessi verbali con il suo interlocutore.
Enzo Iacchetti perde ancora la testa: "Definisci cretino"Enzo Iacchetti continua a insultare. L'ex conduttore di Striscia la Notizia, grazie a quella famosa ospitata da Bian...
Da pro-Pal ad anti-governo, il passo è breve. Quasi scontato. E martedì 4 novembre eccolo dunque uscire allo scoperto. Si parla di riforma della giustizia e da buon tuttologo e pure un po' qualunquista il "nuovo Enzino" torna alla carica: "A parte il fatto che piano piano la Costituzione nostra diventa sempre più magra, e questa è la cosa che mi fa più paura cara Bianca". "Perché se ne fregano", lo incalza la Berlinguer.
Enzo Iacchetti, "se avessi avuto 20 anni di meno...": l'ultima minacciaEnzo Iacchetti non arretra di un centimetro. E anzi, aggiunge un pizzico di pepe alle sue parole che hanno fatto il giro...
"Con tutto quello che sta succedendo, la nostra bella Costituzione... traaac diventa più piccola, diventa più piccola - ripete con fare enfatico Iacchetti -. E questo è la cosa più orrenda che potrebbe fare un governo, sulla Costituzione più bella del mondo tra l'altro".
La sua tirata diventa poi sconclusionata: "Loro si attaccano a qualsiasi cosa, non reagiscono, non... - balbetta riguardo al centrodestra - Insultano, graffiano. Mi dicono: 'Tu sei un comico, non puoi dire queste cose, fai il politico'. No, non lo faccio il politico. Sono un comico e dico quel c***o che voglio". In molti se ne sono accorti da tempo.
"Mi dicono di stare zitto perché non sono un politico. Ma io sono un comico e dico quello che voglio!"— È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) November 4, 2025
Enzo Iacchetti è ospite a #ÈsempreCartabianca pic.twitter.com/JUojz2OITs