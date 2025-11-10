L'Eredità, "a dire la verità": dubbi sulla ghigliottina

Alessia la campionessa de L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, lunedì 10 novembre. La concorrente si è seduta al tavolo della ghigliottina, il gioco più seguito dai telespettatori, con un montepremi che dopo vari dimezzamenti è sceso a 9.375 euro. Le cinque parole da collegare, invece, erano sistema, mezzo, email, libero e pallavolo.

La concorrente ci ha pensato su un minuto e poi ha scritto la parola Gioco sul cartoncino a sua disposizione. Anche se in un secondo momento ha detto che avrebbe cambiato la sua scelta con il termine Servizio. Peccato che il regolamento non lo consenta. In ogni caso, la risposta corretta era ancora un'altra e cioè Scambio.