Affari tuoi, Charlotte e Antonio umiliati: "Lei non lo bacia"

Carrellata di cattiverie gratuite dai telespettatori di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino.

In gara c'è Charlotte da Bresso, "il nostro avvocato di fiducia che in studio si è portata il suo avvocato, Antonio". Il signore si alza dal pubblico e si avvicina alla concorrente, che si fa baciare solo sulla guancia. Primo momento di gelo perché Antonio in realtà è "il suo avvocato in senso romantico". E i telespettatori da casa si scatenano: "Lei non lo bacia nemmeno sotto tortura", "Non lo bacia in bocca. Adoro". E via altre ironie perfide sulla coppia: "Ahahhahahahahahaha stasera ad Affari tuoi giocano Furio e Magda", "Lei che piange io la capisco. E non parlo del gioco", "Questa concorrente mi sembra prigioniera del suo fidanzato". Poi il colpo di scena a puntata in corso: "Se l'è pure sposato? Non ci credo", "Poteva stare tranquilla che non se lo prendeva nessuno", "Ah sono anche sposati" fino al lieto fine, coinciso con la vittoria di 15mila euro: "Gli ha dato un bacioooo finalmente".

"Ok dai è andata! 15mila euro... E buttali via!", festeggia qualcuno sui titoli di coda, commentando in tempo reale la puntata su X. "Lei ha azzeccato tutti i pacchi e non ha cambiato", "I soldi li mette sempre nei numeri cari ai concorrenti".

Qualcuno si lamenta, "Bastaaaaa, è un'ora indecente di chiudere". Altri ridono per la gag tra De Martino e Herbert Ballerina: "Voglio essere giusto com'è giusta la legge!", "Non sempre, Herbert è a piede libero!", "E mi puzza pure!", "Ma che schifo, la gente è a tavola, sta mangiando!". Infine, spunta un nuovo idolo: una signora nel pubblico in sala che a un certo punto si esibisce in uno sbadiglio leonino: "Lo sbadiglio durante il riassuntone! Vi prego datele una poltrona fissa tra Lupo e Thanat".