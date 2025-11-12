Affari tuoi, rovinata da nonna Silvana: la sua faccia

"Ciao Martino". A fine puntata la "Diva" è nonna Silvana, la vera protagonista di Affari tuoi. Nello studio del quiz show dell'access prime time la signora accompagna la giovane nipote, concorrente "titolare" e conquista la scena per due motivi: la simpatia, come quando a fine puntata saluta più volte il conduttore Stefano De Martino chiamandolo semplicemente "Martino", abbracciandolo, baciandolo e strappazzandolo per bene.

L'altro è meno simpatico: proprio Silvana, infatti, insistendo ha condizionato in negativo l'avventura della nipote, che perde un bel gruzzolo di soldi e non pare averla presa bene. "Oddio lei però ha proprio la faccia di una che sta rosicando cioè anche meno, dai mica nonna Silvana ti ha messo una pistola alla tempia, la scelta era tua...", scrive su X un telespettatore condividendo il finale della puntata: la nonna festeggia con De Martino e alle sue spalle la nipote ha sul volto la delusione più grande.

Il motivo? Presto detto. Con 8 pacchi blu rimasti, la concorrente accetta incredibilmente il cambio pacco proposto dal Dottore. "A volte non li capisco. Ci sono 8 pacchi blu e tre rossi e accetti il cambio, quante probabilità hai che becchi il blu?", scrive un appassionato sui social. Ma la sorpresa è dietro l'angolo: "Incredibile. Il gioco è imprevedibile, c'erano 8 pacchi blu, cambia e prende il pacco con i 100k". Purtroppo, però, a un passo dalla gloria nonna Silvana insiste per accettare l'ultima offerta del Dottore da 33mila euro. E così, l'amara sorpresa quando scavicchiando i 100mila euro appaiono in mano alla nipotina.

"Vi prego possiamo abolire i parenti? Sono adulti e direi che sono capaci di giocare pure da soli", si legge su X. E ancora: "Per carità 33.000 € sono tanti soldi ma quando dicono quel va bene alla fine... è il triplo. Dite non volevo rischiare non lo sapevo ma non va bene perdere 67.000€", "Non portate i nonni (chi si contenta gode) a giocare...", "Alla fine aveva ragione lei, però si è fatta condizionare dall'affetto per la nonna", "Lei ha accettato perché la nonna ha un po' insistito e per farla contenta, ma lei è convinta di avere i 100k, perciò piange".