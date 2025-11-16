Libero logo
domenica 16 novembre 2025
L'Eredità, Marcello travolto: "Fa tenerezza". Cosa accade all'ultimo

1' di lettura

Una Ghigliottina finita nel peggiore dei modi con Marcello, il campione, che non è riuscito a portare a casa il bottino. Accade nella puntata de L'Eredità di domenica 16 novembre su Rai 1. Qui in molti telespettatori, prima ancora che il concorrente dia la risposta, indovinano la parola corretta: "Campagna di vendita Campagna romana Aria di campagna Campagna di stampa Ragazzo di campagna (Film)". 

Ma non solo, perché tanti utenti di X si soffermano anche su Marcello: "Lodevole l'opera di convincimento da parte di Marcello", "mi fanno tenerezza quelli sicuri che scrivono la parola sbagliata, e ultimamente ce ne sono parecchi", "Peccato per Marcello, si meriterebbe di vincere una ghigliottina. Buona serata a tutti!".

Anche la puntata precedente era stata per Marcello una partita sfortunata. Sul banco della Ghigliottina un montepremi di partenza da 170mila euro, arrivato poi a 85mila euro. Le parole erano le seguenti: viaggio, superiore, processo, diritto e base. Marcello aveva detto "livello" ma la parola era "istruzione".  

