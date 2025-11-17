L'Eredità, bufera su Alessandra: "Quante penali rischia?"

Pioggia di critiche a L'Eredità. Destinataria? Alessandra. La concorrente del programma di Rai 1 non riesce a rispondere al quesito dal titolo "fra le stelle della tv". Gli indizi? "Col cuore", la dottoressa Giò, Carmelita. Eppure la risposta per molti telespettatori è semplicissima: Barbara d'Urso. Non a caso su X c'è chi ironizza: "Quante penali rischia una persona che non sa rispondere Barbara d'Urso?".

Intanto in molti ammettono di aver indovinato la soluzione del gioco finale: la Ghigliottina. La parola? "Pazza". "ACQUA pazza il modo di cucinare il pesce) MUSICA pazza per la musica CORSA pazza fatte per esempio per non arrivare in ritardo PALLA pazza che rimbalza BARBRA STREISAND pazza Titoli di un film".

Insomma, per molti fan la soluzione di questa sera sarebbe stata semplice anche se in diversi hanno notato che "invece di Barbra Streisand potevano mettere Loredana Bertè...". Ancora una volta dunque c'è chi deve dire la sua contro gli autori. Suggerimento o meno, il programma di Marco Liorni continua a collezionare ascolti. Recentemente la trasmissione ha battuto tutti registrando il record di ascolti. Ben 4.676.000 telespettatori hanno seguito il programma regostrano il 27.4% dello share. L'Eredità si colloca così, per il terzo giorno consecutivo, al primo posto tra i programmi più visti di Rai1, sia in termini di share che di valore assoluto.