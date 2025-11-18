Libero logo
Affari tuoi, caos Angelica: "Compriamo una vocale?"

martedì 18 novembre 2025
Uscita di pista all'ultimissima corna: non finisce bene l'avventura di Angelica da Lesmo, ex pacchista per la Lombardia, fresca sposa (a giugno) e occupata nel mondo del motorsport, come concorrente di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino

Ad accompagnarla in studio c'è l'emozionatissimo papà Valentino. Una buona dose di sfortuna accompagna le loro scelte. Servirebbe un aiutino provvidenziale. "Vuoi comprare una vocale? Che cosa vogliamo fare?", scherza a un certo punto De Martino, nel momento più caldo e "drammatico" della serata (da un lato il pacco blu da 200 euro, dall'altro quello rosso da 15mila euro). La citazione dell'avversario diretto Gerry Scotti e della Ruota della fortuna purtroppo non porta la fortuna sperata ad Angelica, che si ritrova con i "soli" 200 euro in mano per la gran delusione dei telespettatori che seguono la puntata da casa e la commentano in tempo reale su X. "200 euro. Una seduta dal parrucchiere", "Uffaaa speravo vincessero, sembrano delle bravissime persone", "Il padre di lei sembra il padre di Belle de la bella e la bestia", "Lo sapevo che ha sbagliato a cambiare".

Qualcuno, sui social, sentenzia: "Hanno finito tutti i soldi nel mese di ottobre con quelle vincite una dietro l'altra e ora si devono arrangiare, invece a LaRuota della Fortuna si continuano a vincere grandi cifre". Altri, invece, continuano a pensare ai palinsesti e agli orari d'inizio di quella che un tempo era la "prima serata": "Sono le 21.46 e Affari tuoi finisce adesso con il consueto ritardo sul già scandaloso orario. Rispetto, ci vuole rispetto per chi paga il canone e non è interessato a questi giochini irritanti e alle vostre sfide di ascolti".


 

