Fuori dal Coro, il team di Giordano è una certezza

mercoledì 19 novembre 2025
Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (“Fuori dal coro”)
Ancora una volta Mario Giordano e il suo team si confermano una certezza per Mediaset. Spostati alla domenica per far spazio a Realpolitik di Tommaso Labate, hanno tenuto testa a portaerei come Report, Che tempo che fa e la soap La notte nel cuore su Canale 5 in un prime time dominato da Nazionale di calcio. Il prodotto è stato progressivamente messo a punto e riadattato per il pubblico domenicale con qualche servizio più attento alla platea femminile, con particolare riferimento a testimonianze di donne islamiche che hanno deciso di dire basta a situazioni di sottomissione e violenza, ma anche con gli abusi sessuali nella Chiesa.

Proprio il servizio sul parroco abusato in seminario ha rappresentato uno dei picchi, oltre il 7%, raggiunto anche con le inchieste sulle case in mano agli abusivi, sui tanti casi di violenza da parte dei “maranza” che restano impuniti e nello spazio con Del Debbio in cui si tornava sull’episodio della troupe di Dritto e Rovescio aggredita a Torino. Con il 6% e agli 800mila spettatori, Fuori dal coro su Rete 4 ha realizzato un altro piccolo miracolo.

“Sir Elton, il Cavaliere della Musica”: il tributo fa volare Canale 5

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Speciale Tg5 “Sir ...
