"Giorgia Meloni, non è sicura di sè": Floris in tilt

Queste le parole del conduttore: “Io sono convinto che l'autoironia sottintenda una grande forza. La si può utilizzare quando si è molto forti, si è molto sicuri di sé stessi, quando non si è sicuri di sé stessi si arriva invece a prendere degli atteggiamenti di rigore, di eccesso, di radicalismo. Nel momento in cui sei sicuro della tua forza, puoi anche scherzare”.

Floris, poi, tira in ballo esempi di presidenti del Consiglio del passato e afferma: “Non ne parliamo bene o male, ma Andreotti ad esempio era uno che sapeva scherzare perché era sicuro di un potere che noi magari contestavamo, magari non amabile, però era sicuro del proprio potere. Silvio Berlusconi era una persona inclusiva, scherzosa, che anche quando attaccava l'avversario in qualche modo gli strizzava l'occhio perché era sicuro del suo potere, un potere economico, finanziario, un potere in qualche parte magari oscuro, però era sicuro di sé stesso”. Infine, la stilettata al capo attuale: “Giorgia Meloni, ad esempio, non è sicura di se stessa”. Sui social, però, piovono le critiche e c’è chi scrive: “Non c'è limite a tanta miseria umana”. Un altro utente su X, invece, commenta così il suo stile di conduzione: “Ah beh se lo dice Floris... che ride durante tutto il programma...”. Un altro, infine, ironizza: “Pure psicologo”.