La Pennicanza, Fiorello sbeffeggia Amadeus: "C'è persino lui..."

Nuova puntata de “La Pennicanza” su Rai Radio2: il programma di Fiorello e Fabrizio Biggio - in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45, anche in visual sul canale 202 - regala anche quest'oggi grandi risate tra satira, battute e sketch inattesi e surreali di qualsiasi tipo. Il prossimo Festival di Sanremo non è così lontano e Fiorello ha qualche 'rivelazione' da fare in merito: "Sono state presentate più di 200 canzoni. Tra quelli che hanno mandato i brani a Carlo Conti c'è persino… Amadeus!”. Lo showman 'svela' quindi i primi cinque Big e i titoli delle loro canzoni: “Ci sarà Marco Mengoni con 'Nudo', Alfa con 'Mancami domani', quindi Masini e Fedez insieme con 'Bella raga, bella ruga'. Infine, i ritorni di Gianni Morandi con 'Autovelox' e Angelina Mango con 'Basilicante'!”.

Da Sanremo si passa a Sanremo Giovani e Fiorello ha una critica da fare: “L'ultimo concorrente ha finito di cantare… 20 minuti fa! A questo punto fateli cantare alle 3 di notte! Anche i loro genitori ormai fanno: ‘Canta mio figlio? Non ce la faccio, vado a dormire…’. E' vero che Rai2 già di suo non si guarda, ma non si può mettere comunque il programma a quell'ora! Mandatelo anche su RaiPlay, alle 20:30… e chi vuole lo va a vedere!”. A proposito della piattaforma streaming, lo showman rincara la dose: "Italia sotto attacco degli hacker, hanno preso di mira anche il sito di RaiPlay. Adesso funziona!".