L'Eredità, "non è tanto giusto": bufera dopo la ghigliottina

Luca e Marcello i concorrenti che sono riusciti ad arrivare ai Cento Secondi a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, giovedì 20 novembre. A spuntarla, poi, è stato Luca, che si è seduto al tavolo della ghigliottina con un montepremi di 150mila euro, successivamente sceso a 9.375 euro dopo vari dimezzamenti.

Le cinque parole da collegare erano monte, ripassare, laser, ombretto e amico. Il concorrente ci ha ragionato su un minuto, come previsto dal regolamento, e alla fine ha puntato tutto su Ombretto. Questa la parola scritta sul cartoncino a sua disposizione. Il commento del conduttore, a quel punto, non è stato molto rassicurante. "Non mi hanno convinto molte associazioni", ha detto Liorni. Che poi ha svelato la parola corretta: era Penna.

"Ultimamente comunque un disastro #leredita", ha scritto un utente sulla piattaforma X, probabilmente riferendosi alle recenti prestazioni dei concorrenti andate in onda. Un altro invece ha contestato il collegamento della parola Penna con uno degli indizi messi a disposizione dal programma: "Però penna come ombretto non è proprio tanto giusto #leredità", ha scritto su X.



