Affari Tuoi, "niente di più infame": caos dopo la puntata

giovedì 20 novembre 2025
1' di lettura

Valentina dall'Umbria è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, giovedì 20 novembre. Con lei ha giocato la sorella Emanuela. Il loro pacco era il numero 8. La pacchista ha detto che nella vita lavora come funzionaria comunale, mentre la sorella è operatrice in una clinica terapeutica. 

La loro partita purtroppo non è stata molto fortunata. E a un passo dalla fine, Valentina è rimasta con 100 euro da una parte e 30mila dall'altra. Il dottore, allora, le ha proposto il cambio del pacco. E, dopo un'attenta valutazione, la concorrente ha deciso di non cambiare. Dunque, ha rifiutato l'offerta scegliendo di sfidare il destino fino alla fine. E questo l'ha premiata: nel suo pacco c'era la cifra più alta, i 30mila euro. Le due sorelle hanno potuto tirare un sospiro di sollievo, evitando di tornare a casa a mani vuote. 

"Nella vita non c’è niente di più infame del cambio offerto all’ultimo pacco ad affari tuoi #affarituoi", ha commentato un utente su X dopo la partita. "Lo sapevoooo, brava che non hai cambiato #affarituoi", ha scritto un altro. 

