Dritto e rovescio, Donzelli travolge la sinistra: "Noi facevamo le leggi, voi occupavate"

"Mentre noi facevamo le leggi, che sono i decreti sicurezza, voi occupavate il Parlamento dicendo che erano troppo severi, ma invece erano troppo morbidi e li faremo ancora più duri!". Giovanni Donzelli, deputato e responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, ospite in studio di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio su Rete 4 attacca a spron battuto Davide Faraone, esponente di Italia Viva.

L'ex Pd, renziano di ferro, non la prende bene: "Ma di che parli? Io sto con le forze dell'ordine, non mi confondere con altri". Ma il meloniano taglia corto: "Siete tutti insieme, certo, certo!".

Il tema sicurezza tiene banco nella prima parte della trasmissione, dopo il sopralluogo dello stesso Del Debbio a Torino, il posto dove la scorsa settimana una troupe del programma è stata aggredita con una mazza ferrata.

"Per me la sicurezza è un problema serio - premette Donzelli -. L'arroganza e la difficoltà stasera di Faraone sono comprensibili e va bene, abbiamo rispetto per le minoranze anche politiche. Ma esiste un tema molto serio, la sicurezza. E ci sono conseguenze, oggi, che si pagano per anni in cui si è raccontato che non ci fosse un problema della sicurezza, che si potesse accogliere chiunque perché tanto bastava metterli tutti insieme, fare un bel girotondo e dirci che ci vogliamo bene e si risolvevano i problemi. E si ammassavano i problemi nelle periferie perché tanto gli elettori di centrosinistra abitavano negli attici, nelle zone a traffico limitato e nei centri e così si ammassavano i problemi nelle periferie. Senza rendersi conto - conclude Donzelli - che poi i problemi delle periferie esplodono e arrivano in centro".

