venerdì 21 novembre 2025
Affari tuoi, ormone impazzito per le due sorelle: "Dentro e fuori"

Ormone impazzito e veleno puro per Valentina e Manu, giovani e splendide sorelle da Narni, in Umbria, le concorrenti della puntata di Affari tuoi andata in onda su Rai 1 giovedì sera.

Alla fine, il quiz show dell'access prime time di Rai condotto da Stefano De Martino registra il lieto fine: Valentina e Manu portano a casa 30mila euro per la gioia degli appassionati.

"Meglio che niente, brava alla bimba", "Lo sapevoooo, brava che non hai cambiato", "Felicissimo per queste 2 bellissime sorelle (dentro e fuori)", "Ma quanto sono belle queste sorelle. La maggiore ha occhi stupendi", scrivono su X da casa.

Momento da brividi nel finale, con Herbert Ballerina che spezza la tensione. "Herbert che urla soldi sicuriiiiii con 100€ e 30.000€ no scusate sto morendo", se la ride qualcuno.

In tanti però contestano l'approccio "soprannaturale" di Valentina alla partita. "Adesso il riassunto perché non abbiamo ben capito la storia di queste due", "La colonna sonora di Le conseguenze dell'amore" come sottofondo è stupenda, ma mi mette sempre un'ansia!", "Speriamo nei 30.000 euro però che strazio, godetevi il momento invece di fare i zotici con i santini che ci appaiono dopo la 3 bottiglia di Tavernello", "Spero abbiano 100 € così imparano a stracciarci i c***ni con queste tiritere", "Ringrazio tutti quanti soprattutto i fantasmi e zombie che mi hanno dato i numeri", "Ogni giorno gente più stupida di quella precedente . Apparizioni , madonne , incubi , fantasmi e morti come il 2 novembre".

"Io comunque - conclude un telespettatore - sto ancora aspettando i capelli dritti di Herbert come quelli della concorrente del Trentino!".
 

