Dritto e rovescio, Del Debbio sbrocca: "Scandalo, fanno schifo. Dove volete arrivare?"

Ora anche le Chiese si preparano a diventare moschee in Italia. Si, proprio così, la nuova tendenza sembra solo agli albori, ma è già realtà in almeno un paio di casi, come il Tempio degli Olandesi di Livorno, storica chiesa in procinto di diventare una casa musulmana e la Chiesa dei frati Cappuccini degli ex-Ospedali riuniti di Bergamo per la quale c’è un contenzioso tra Regione Lombardia e l’associazione Musulmani della città orobica. Se ne parla a Dritto e Rovescio, talk di approfondimento sull’attualità di Rete4, condotto da un Paolo Del Debbio furiosissimo.

Il padrone di casa, infatti, sbotta e dichiara: "Il problema è che la Chiesa (intesa come istituzione, ndr) venda le chiese alla comunità islamica, perché è uno scandalo! È uno scandalo! Ho l'impressione che qualcuno qui si sia scordato la dottrina, perché quando si consacra una chiesa, sotto l'altare ci si mettono le reliquie dei martiri e dei santi, d'accordo? Dopodiché, quando si vende si tolgono, ovviamente, queste reliquie, ma quelle murali sono state tutte unte con l'olio santo e nel rituale è consacrata cristiana cattolica per sempre. Quindi, a me già fanno schifo le chiese sconsacrate dove si fanno le sfilate di moda e queste robe qua. Figurati una chiesa che non solo c'ha il cambiamento di destinazione urbanistica, ma ora c'ha anche il cambiamento di culto. Ma dove vogliamo arrivare?".

"Io lo dico alla Chiesa cattolica, non lo dico a voi. Dove vogliamo arrivare? Chiaritelo! - conclude Del Debbio - Se avete dismesso qualsiasi tipo di dignità, basta dirlo! Basta dirlo! È una cosa che a me fa una tristezza totale, anche un senso d'angoscia e di oltraggio. Non tanto per me, ma per tutte quelle persone anziane che hanno frequentato quelle chiese che erano loro parrocchie, dove si sono svolti i sacramenti. Molte chiese vengono vendute, poi con quale esigenza, per fare che? Mancano i soldi? Facciamo una colletta noi di Dritto e Rovescio”.