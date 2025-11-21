Dritto e rovescio, Cruciani smaschera il maranza: "Cosa ci vuoi fare credere?"

"No quello è sbagliato, quella è gente stupida che va in giro per rapinare", si difende il ragazzo senza convincere troppo il conduttore. "Io insisterò a fare queste trasmissioni perché vi voglio sentir dire che 'la strada non è questa, non è un'altra e abbiamo sbagliato '. Io penso che dentro al vostro cervello ci sia della materia grigia sufficiente per capire quello che diciamo, magari siete più intelligenti di me".

"Quel ragazzo vuole farci credere che porta un coltello solo per autodifesa! Non ci raccontare questa baggianata , la realtà è che uno gira con un'arma per status symbol, perché si sete più forte e più rispettato dai suoi amici!". Giuseppe Cruciani, in studio a Dritto e rovescio su Rete 4, non le manda di certo a dire al giovane maranza in collegamento con la trasmissione di Paolo Del Debbio.

"Porti rispetto, io le sto dicendo le cose come stanno", protesta il maranza. "Sì ma le cose come stanno devono andare come dico io, perché altrimenti diventa un casino - insiste il padrone di casa -. Voi state diventando un fenomeno nazionale, vi state diffondendo e a me questa cosa preoccupa".

Poco dopo è la volta di Musta, altro maranza che fornisce uno spaccato di vita quotidiana desolante. "Bisogna armarsi, io mi sono trovato 10 sotto casa con i coltelli. Cosa faccio? Tiro fuori il machete e scendo - fa la voce grossa il giovane -. Li ho cercati e sono scappati". "E secondo te stai facendo la cosa giusta?", le chiede la giornalista. "Per me è giustissima", replica Musta. "Ma non si dovrebbe chiamare le forze dell'ordine?". E ancora: "Non potevi non scendere?". "Li ho cercati e li ho trovati - replica a muso duro il giovane di origini nordafricane -. Volevano fare il problema e hanno visto che non ho pietà per nessuno. Se succede di nuovo succede di nuovo, è così la vita di strada". "No no, giovanotto non è così, l'ho fatta anche io tanti anni fa", ribatte Del Debbio. Quindi tocca a una signora protestare, con il maranza che replica secco: "A differenza di suo figlio io quando c'ho sbatti con qualcuno io scendo e lo cerco. Suo figlio si nasconde in casa, siamo diversi"..