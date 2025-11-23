Dritto e rovescio, il maranza provoca e Del Debbio lo zittisce

Il padrone di casa è letteralmente furioso: «È uno scandalo! Ho l’impressione che qualcuno qui si sia scordato la dottrina, perché quando si consacra una chiesa, sotto l’altare ci si mettono le reliquie dei martiri e dei santi, d’accordo? Dopodiché, quando si vende si tolgono, ovviamente, queste reliquie, ma quelle murali sono state tutte unte con l’olio santo e nel rituale è consacrata cristiana cattolica per sempre. Quindi, a me già fanno schifo le chiese sconsacrate dove si fanno le sfilate di moda e queste robe qua. Figurati una chiesa che non solo c’ha il cambiamento di destinazione urbanistica, ma ora c’ha anche il cambiamento di culto. Ma dove vogliamo arrivare? Chiaritelo! Se avete dismesso qualsiasi tipo di dignità, basta dirlo! È una cosa che a me fa una tristezza totale, anche un senso d’angoscia e di oltraggio. Non tanto per me, ma per tutte quelle persone anziane che hanno frequentato quelle chiese che erano loro parrocchie, dove si sono svolti i sacramenti. Mancano i soldi? Facciamo una colletta noi di Dritto e Rovescio».