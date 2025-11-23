Dritto e rovescio, il maranza provoca e Del Debbio lo zittisce

Se non è una resa incondizionata ci siamo quasi. Ma Paolo Del Debbio non ha alcuna intenzione di mollare il colpo. Serata infuocata a Dritto e rovescio, su Rete 4, con tre temi a rincorrersi e intrecciarsi. L’Islam, l’immigrazione, la sicurezza.
Si parte dalle chiese vendute alle associazioni di musulmani per farle diventare moschee. Accade a Livorno, con il Tempio degli Olandesi. E a Bergamo, con la Chiesa dei frati Cappuccini degli ex-Ospedali riuniti riguardo alla quale c’è un contenzioso tra Regione Lombardia e la comunità islamica.
Il padrone di casa è letteralmente furioso: «È uno scandalo! Ho l’impressione che qualcuno qui si sia scordato la dottrina, perché quando si consacra una chiesa, sotto l’altare ci si mettono le reliquie dei martiri e dei santi, d’accordo? Dopodiché, quando si vende si tolgono, ovviamente, queste reliquie, ma quelle murali sono state tutte unte con l’olio santo e nel rituale è consacrata cristiana cattolica per sempre. Quindi, a me già fanno schifo le chiese sconsacrate dove si fanno le sfilate di moda e queste robe qua. Figurati una chiesa che non solo c’ha il cambiamento di destinazione urbanistica, ma ora c’ha anche il cambiamento di culto. Ma dove vogliamo arrivare? Chiaritelo! Se avete dismesso qualsiasi tipo di dignità, basta dirlo! È una cosa che a me fa una tristezza totale, anche un senso d’angoscia e di oltraggio. Non tanto per me, ma per tutte quelle persone anziane che hanno frequentato quelle chiese che erano loro parrocchie, dove si sono svolti i sacramenti. Mancano i soldi? Facciamo una colletta noi di Dritto e Rovescio».
Dopo essere andato di persona a Torino, nel luogo in cui la troupe del programma una settimana fa è stata aggredita con una mazza ferrata, Del Debbio ospita alcuni giovani maranza che rivendicano la necessità di usare il linguaggio della violenza. «Io insisterò a fare queste trasmissioni perché vi voglio portare piano piano a dire che la strada giusta non è questa e che avete sbagliato! Perché altrimenti diventa un casino generale. Ma voi vi rendete conto che vi state espandendo e state diventando piano piano un fenomeno nazionale? A me questa cosa preoccupa».
"Io insisterò a fare queste trasmissioni perché vi voglio portare a dire che la strada giusta non è questa e che avete sbagliato!"— Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) November 20, 2025
Paolo Del Debbio ai giovani che giustificano la violenza.#drittoerovescio pic.twitter.com/61fo1GXegH