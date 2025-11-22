Affari Tuoi, il giallo su Francesca Fialdini: "Il piede e le costole fratturate?"

Oggi, sabato 22 novembre, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuo i, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino . A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato subito il benvenuto alla nuova pacchista in rappresentanza della Valle d'Aosta. Si chiama Micol , viene dalla provincia di Aosta ed è un agente scelto dalla polizia di Stato.
Il nuovo concorrente, invece, è il pacchista in rappresentanza della Regione Marche. Si chiama Simone , viene da Macerata e nella vita è un autotrasportatore. Secondo lui, il suo non è un lavoro ma una passione. Simone ha deciso di partecipare insieme a sua moglie. Si chiama Elisabetta e nella vita è una docente di scuola primaria. Si sono conosciuti in un bar a fare colazione. E, col tempo, si sono innamorati. Insieme hanno giocato col pacco numero 16 .
Intanto sui social, tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata. E in particolare, la loro attenzione si è concentrata su Francesca Fialdini, ospite della puntata: "Oddio, ma com'è possibile che questa sia una conduttrice? ...le cose sono due: o in Rai non ne azzeccano una, oppure le donne non sono adatte a condurre ", "Penso che qualche anno fa una cosa simile la Fialdini non l'avrebbe fatta. È cambiata tanto nel tempo e in meglio. È sempre stata un'ottima professionista, ma troppo imbrigliata nel corpo di una estrema perfezionista Ora si diverti e fa benissimo", "La puntata l' hanno registrato prima del devasto, Francesca si è ritirata per il piede e le costole fratturate lì mi sembra ancora sana".