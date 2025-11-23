Affari tuoi, "non sono abbastanza": giù insulti su Simone

Ancora momenti di emozione e commozione ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. La mozione degli affetti ha la meglio anche con Simone, ex pacchista delle Marche, autotrasportatore, accompagnato in studio dalla moglie Elisabetta.

L'inizio è più che promettente, visto che il concorrente di Macerata chiama subito il pacco di Gennarino garantendosi un malloppo sicuro da 6.000 euro. Buon punto di caduta, ma poi la fortuna smette di sorridergli e sfilano via tutti i pacchi rossi pesanti, compresi quelli da 200mila e 300mila euro. E dire che nel bottino grosso la coppia ci sperava eccome: "Abbiamo tante cose da sistemare", ammette Simone rifiutando l'offerta del Dottore piuttosto magra, da 15mila euro. "Per i nostri progetti non sono abbastanza, li rifiutiamo", spiega attirandosi non poche critiche (e pure insulti) dai telespettatori che seguono e commentano in tempo reale la puntata su X.

In realtà la scelta del concorrente è motivata dal fatto che in ballo ci sono ancora due pacchi rossi più che allettanti, da 100mila e 75mila euro. Il gioco, insomma, vale la candela. Come sempre, a guidare le scelte dei concorrenti è la cabala. Il pacco 2, per esempio, come il giorno in cui è morto il padre di Simone. "Ho lavorato di notte per due anni, di giorno lo portavo a fare le chemio. Mi diceva che ero un motivo per sorridere", racconta piangendo. Purtroppo per lui, però, nel pacco scelto ci sono proprio i 100mila euro.

Il finale è un colpo di scena: mancano due pacchi, da 50 euro e il famigerato pacco nero. Qui il dottore sembra voler premiare il pacchista tanto sfortunato nella vita lontano dai riflettori offrendogli 40mila euro. Simone accetta e fa bene, perché tra le mani aveva la cifra più bassa. Non potrà forse esaudire subito tutti i suoi sogni, ma è un buon inizio.