L'Eredità, Marcello e l'insulto: "Ma andate a ca***re"

"Che botta per Marcello!!! Dispiace". Per una sera, i telespettatori de L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, sono tutti d'accordo: il pluri-campione non ha colpe.

Ormai specialista nell'arrivare al gioco finale della Ghigliottina senza portarsi a casa nulla, il concorrente incappa in una risposta davvero difficile da azzeccare. La beffa aumenta considerando la sua performance eccezionale: arriva con un montepremi di 170mila euro e riesce a preservarlo, indovinando ogni scelta. Per questo, difronte alle cinque parole indizio "Libro, "Nazionale", "Marchio", "Negozio" e "Dati", Marcello sembra avere le idee chiarissime e prova con "Diffusione". Risposta ahilui sbagliata: quella corretta infatti è "Titolare". E da casa parte la contestazione totale.

"Marcello se la sentiva calla", "Ma ha mai vinto qualcosa Marcello?", "Marcello simpatico come la sabbia tra le natiche", "Hai perso Marcello, è registro", scrivono su X in corso d'opera gli spettatori, prima della rivelazione sulla parola corretta.

"Ma andate a raccogliere i lupini!", "Titolare un libro, mi stona. Io ho sempre detto INtitolare. Ma andate a ciapà i ratt", "Ma come titolare dei dati", "Ditemi che canne vi fate, le regalo per Natale", "Titolare un libro... assurdo. Forse intitolare", "Titolare???? Ma andate a caghè", "Mah, non capisco: usare la stessa parola come verbo e come sostantivo...", "Titolare in una voce è un verbo, nelle altre è sostentivo", "Ce ne erano cinque almeno", "Titolare proprio forzatissimo", "Titolare? Ma per favore! Non ci sto!".