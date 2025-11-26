Affari tuoi, tutti contro Ronny: "Un cactus la stessa cosa"

Non è ancora terminata, la puntata di mercoledì sera di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, e i telespettatori da casa già "friggono". Il merito, se così si può dire, è del concorrente in studio, l'ex pacchista della Toscana.

Il gigante buono Ronny da Empoli è accompagnato nella sua avventura dal papà e proprio questo fatto, dopo pochi minuti, scatena chi da casa commenta in tempo reale la partita. "Praticamente se avesse portato un cactus al posto del padre sarebbe stata la stessa cosa", scrive un utente, con un pizzico di perfidia. "Adesso si è reso conto di avere anche il suo papà accanto. Non se l’è filato di striscio".

Contestata anche la condotta di gara di Ronny, giudicato troppo emotivo e con criteri di scelta discutibili: "Porcoddddinci co sti numeri", "E che c'entra con il metodo di aprire i pacchi?", "Tirare numeri a caso è un modo con cui il popolo si allieta dalle difficoltà economiche", "Concorrente ansiogeno fatemelo dire", "Ma lui che si commuove per ogni cosa che fa, sta morendo di paura", "Sempre che piangono tutti comunque", "Ma magari piange anche per la tensione. Quanti insensibili qua sopra", "Pensava di smettere di lavorare questo?", "Che due cog***i questi, come se i problemi li hanno solo loro... Anche meno su...".

Quindi tiene banco il caso "Pergotenda", il grande sogno di Ronny: "Anche il dottore si unisce alla missione pergotenda", "Cosa è la pergotenda?", domanda più d'uno. Ed ecco arrivare pronta la risposta di un appassionato: "Una pergotenda è una struttura leggera che unisce i concetti di pergola e tenda, sostenuta da una struttura fissa che funge da supporto per una copertura mobile, solitamente una tenda retrattile. La sua funzione è offrire riparo dal sole e dagli agenti atmosferici".

