Affari tuoi, Ronny sconvolge: "Gli schiaffi a casa", poi piange

Un gigante buono ma, forse, un po' troppo emotivo. I telespettatori di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, non sono troppo teneri con Ronny, il pacchista toscano di Empoli protagonista della puntata di mercoledì sera.

In studio accompagnato dal padre Riccardo, Ronny si scioglie spesso in lacrime e commozione, quasi perseguitato da un senso di colpa e dal timore che la moglie, a casa, si sarebbe potuto arrabbiare con lui se fosse tornato in famiglia a mani vuote. Un bel fardello psicologico, riscattato dal gran finale.

Prima vacilla quando il Dottore offre 25mila euro. "Mi ci vogliono due anni per guadagnarli. Sono tanti. Se torno a casa a mani vuote, mia moglie si arrabbia, vuole comprare le pergotende". E questo scatena la curiosità e le ironie di molti telespettatori che commentano in tempo reale la puntata su X.

Altra offerta, ma al ribasso: 20mila euro. "Anche a me piacerebbe comprare la pergotenda, mi piacerebbe anche togliermi qualche soddisfazione in più - ammette ancora il concorrente -. Uno vorrebbe venire qua e spaccare, magari levarsi tutti i debiti che uno ha con il mutuo, come tutti". Ronny rifiuta, e dice no anche alla nuova tentazione da 25mila euro: "Mia moglie mi ammazzerà, lei sarebbe già andata a casa". E qui scoppia in lacrime. "Io tutte le emozioni le scateno così. Piango per la mia famiglia - quasi si scusa con il pubblico - . Se rifiuto l'offerta, rinuncio a fare stare bene la mia famiglia. Ma rifiuto anche per provare a farla stare ancora meglio. È un'occasione, devo provare a viverla fino in fondo. Male che vada tornerò a fare quello che mi piace. Amo il mio lavoro, amo insegnare a nuotare alle persone. Però questa è una possibilità per fare qualcosa per fare stare bene la mia famiglia".

Quando il Dottore offre 35mila euro, Ronny scherza: "Mi vuole morto. Sento di dover continuare un altro poco. Per levarmi il mutuo voglio 150mila euro". Il Dottore si spinge a 50mila euro, il toscano va avanti: "Tanto gli schiaffi sono sicuro di prenderli quando arrivo a casa. Non ho mai visto così tanti soldi tutti insieme, è difficile, ma rifiuto l'offerta".

Resta con tre pacchi in gioco: 200mila euro, 50mila euro e il pacco nero. Il Dottore alza a 60mila euro, Ronny a questo punto ha già deciso: "Rifiutare sarebbe egoista. Però ho avuto delle sensazioni che mi hanno portato fino a qui. Voglio credere in me, rischio fino in fondo e rifiuto l'offerta". Alla fine, la sorte lo assiste: in mano ha proprio i 200mila euro, cifra più che sufficiente a ripagare almeno una parte dei debiti e acquistare pure una bella pergotenda.