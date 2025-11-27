L'Eredità, "ma quante ne spara?": polemica prima del Triello

Marta, Marcello e Antonella i tre concorrenti che sono riusciti ad accedere al Triello a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni, nella puntata in onda questa sera, giovedì 27 novembre, su Rai 1. Qualche telespettatore, però, non è stato d'accordo col passaggio di Marta alla fase successiva del gioco.

Prima di arrivare al Triello, infatti, Marta ha vinto una sfida con un'altra concorrente, Federica. "Meritava Federica… Marta fondamentalmente è fortunata #leredita", ha commentato per esempio un telespettatore su X. Un altro invece ha scritto: "#leredita Ma quante ne spara Marta prima di indovinare".

Successivamente non sono mancate le critiche da parte degli utenti. Mentre in studio si chiedeva ai concorrenti quante persone servirebbero per colonizzare Marte, qualcuno sulla piattaforma X ha scritto: "Sempre più vergognose le sfide #leredita". Qualcun altro invece ci è andato giù ancora più pesante scrivendo: "Colonizzare Marte... Ma non raccontate ca***te. #leredita". Solo commenti positivi invece per Marcello, che è già finito alla ghigliottina, la fase finale del gioco. "Marcello è indubbiamente bravo, ha una cultura generale vasta ma alla ghigliottina è una mezza frana...#LEredità", ha commentato un telespettatore.