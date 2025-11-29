Affari Tuoi, Martina umiliata sui titoli di coda: "La più mesta di sempre"

Una puntata che inizia in anticipo a causa dello sciopero dei giornalisti, ma nonostante i tempi dilatati il ritmo non mano, affatto. A scaldare subito l’atmosfera ci pensa Martina , concorrente di 45 anni in rappresentanza della Sardegna , biologa nutrizionista e madre di due figli, una donna dall'energia contagiosa. Nata a Selargius e residente a Quartucciu , Martina affronta la partita accompagnata da mamma Rosella , ex docente e spalla perfetta in questa avventura tra i pacchi.

Con passo deciso e uno sguardo sempre concentrato, Martina arriva al testa a testa finale: in gioco restano 20mila e 30mila euro. Il Dottore prova a metterla alla prova con un cambio in extremis, ma lei non vacilla.

La nutrizionista sarda resta fedele al suo pacco, una scelta coraggiosa e azzeccata: dentro il pacco numero 4 ci sono infatti i 20mila euro. Certo, non una cifra iperbolica, eppure Martina ha raccolto il massimo che poteva raccogliere. Eppure, il risultato non è stato accolto con gioia dal web, in particolare da chi, su X, commentava in presa reale quanto accadeva nello studio di Affari Tuoi. "Vabbè dai, in entrambi i casi è una cifra maggiore di qualsiasi offerta fatta dal dottore", commentava Marina sconsolata. Tranchant, invece, Pep: "I soldi sicuri più mesto di sempre", il riferimento al fatto che Martina se la giocava tra 20mila e 30mila euro. Buttali via...