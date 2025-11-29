Affari Tuoi, Martina umiliata sui titoli di coda: "La più mesta di sempre"

Rieccoci qui, nel regno dei pacchi, del Dottore e soprattutto di Stefano De Martino. Rieccoci qui, rigorosamente su Rai 1, per la puntata di Affari Tuoi di venerdì 28 novembre.
Una puntata che inizia in anticipo a causa dello sciopero dei giornalisti, ma nonostante i tempi dilatati il ritmo non mano, affatto. A scaldare subito l’atmosfera ci pensa Martina, concorrente di 45 anni in rappresentanza della Sardegna, biologa nutrizionista e madre di due figli, una donna dall'energia contagiosa. Nata a Selargius e residente a Quartucciu, Martina affronta la partita accompagnata da mamma Rosella, ex docente e spalla perfetta in questa avventura tra i pacchi.
Martina debutta con il pacco numero 19, ma dopo un attimo di riflessione decide di affidarsi al pacco 4, dando una svolta alla sua gara. La scelta apre una partita vivace, fatta di colpi di scena, offerte scartate senza esitazioni e un equilibrio sempre in bilico.
Con passo deciso e uno sguardo sempre concentrato, Martina arriva al testa a testa finale: in gioco restano 20mila e 30mila euro. Il Dottore prova a metterla alla prova con un cambio in extremis, ma lei non vacilla.
La nutrizionista sarda resta fedele al suo pacco, una scelta coraggiosa e azzeccata: dentro il pacco numero 4 ci sono infatti i 20mila euro. Certo, non una cifra iperbolica, eppure Martina ha raccolto il massimo che poteva raccogliere. Eppure, il risultato non è stato accolto con gioia dal web, in particolare da chi, su X, commentava in presa reale quanto accadeva nello studio di Affari Tuoi. "Vabbè dai, in entrambi i casi è una cifra maggiore di qualsiasi offerta fatta dal dottore", commentava Marina sconsolata. Tranchant, invece, Pep: "I soldi sicuri più mesto di sempre", il riferimento al fatto che Martina se la giocava tra 20mila e 30mila euro. Buttali via...