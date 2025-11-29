L'Eredità, pioggia di critiche a Marta: "Non ci credo, cosa ha scritto"

Nuova puntata, stessa polemica. A L'Eredità il pubblico se la prende ancora con il concorrente. In particolare con l'ultima giocata, la Ghigliottina. La campionessa, arrivata di fronte a Marco Liorni per l'ultimo gioco del programma di Rai 1, ha sbagliato la soluzione finale scatenando l'ira degli utenti di X. "Non ci posso credere. Ha scritto PATTI?", "Stasera era facile! Peccato Marta", "Arrivano alla ghigliottina e annullano tutto il percorso fatto", "Ha toppato era facile...", "Ma dai non è possibile che nn le sia venuto in mente, la parola è facilissima Ke diamine".

E c'è anche chi ci va giù pesante: "Stringere patti Nuovi patti Ok Ma patti d'oro Patti latte e patti pane? Io, piuttosto, lascerei il cartellino in bianco". Tra i telespettatori che commentano su X c'è però anche chi prende le difese della concorrente. Tra questi chi scrive: "Non credo che la parola sia mai più o meno facile, credo piuttosto che sia facile quando hai un'illuminazione".

Eppure la parola esatta, e per molti semplicissima, era denti. Non a caso in diversi l'hanno azzeccata in fretta: "Anche stasera l'ho presa, buon proseguimento di serata alla prossima con l'Eredità, bravi a chi ha indovinato", "Anche stasera siamo stati bravissimi, andiamo noi a giocare".