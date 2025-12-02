Fuori dal coro, "te lo trito!": il lato oscuro dell'islam

Il lato oscuro dell’Islam ancora al centro di Fuori dal coro, il programma della domenica sera di Rete 4. Resta negli occhi degli spettatori la più che spiacevole disavventura di Costanza Tosi, rimasta vittima durante un servizio girato in Francia di un vero e proprio sequestro di persona.

L’inviata di Mario Giordano si mostra disperata e impaurita: a Roubaix per una inchiesta sulla presenza musulmana in città, la giornalista viene chiusa dentro una macelleria halal per circa un’ora, con la richiesta di cancellare all'istante l'intero girato. Tutto è avvenuto lo scorso 26 novembre e nel video si sentono urla e minacce. Una situazione da incubo specchio fedele di una realtà degradata: nella cittadina simbolo del ciclismo mondiale il 50 per cento della popolazione è di fede musulmana e il tasso di povertà è molto più alto della media nazionale.

Intrappolata nel negozio, l’inviata urla ripetutamente: «È il mio telefono, non è possibile, è mio, tu non puoi fare questo, non lo puoi fare. C’è la legge, non lo puoi fare, aiuto, tu non mi puoi sequestrare qui. Io non posso essere sequestrata qua dentro». «Il telefono lo metto nel tritacarne, lo metto là? Dammi il codice! Se continui a parlarmi nell'orecchio ti tiro un destro», la aggredisce il macellaio. La Tosi è terrorizzata: «Oddio, oddio, oddio, aiuto, per favore chiamate qualcuno», «Nessuno ti aiuta, nessuno ti aiuterà qui, nessuno». La giornalista italiana è stata lasciata libera solo dopo aver cancellato il video dal suo telefonino.