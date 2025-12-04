La Pennicanza, Fiorello irride Gualtieri: "Dove lo porta la Tesla"

Battute fulminanti, ironia politica e momenti surreali anche oggi in diretta a 'La Pennicanza' con Fiorello e Biggio, che hanno trasformato il pomeriggio di Rai Radio2 in un mix perfetto di satira e divertimento. La puntata di oggi si è aperta con un messaggio del produttore della serie Rai di successo 'Sandokan', Luca Bernabei, che ha scritto a Fiorello: “Ancora rido per il tuo sketch su Sandokan. Ti vorrei proporre la seconda stagione, a Can glielo spiego io… attendo tue!”. Lo showman ha replicato così: “Diciamolo, sono più indiano io di Can Yaman. Ma non voglio togliere lavoro ai turchi! Poi, uno come lui andrebbe su tutte le furie se gli dicono: ‘C’è un siciliano che farà Sandokan al posto tuo’. Quindi no, non lo farò. Lo annuncio ufficialmente!”.

Fiorello ha poi ricevuto la videochiamata in diretta di Giorgia. Tra un complimento e l'altro, ha avanzato subito una proposta per la cantante: “Ti voglio direttrice artistica di Sanremo e conduttrice unica del Festival, magari con valletti maschi… li scegli poi tu!”. L'artista ribatte: “Ma tu, per un Sanremo ipotetico così, saresti al mio fianco?”. E lo showman, tra il serio e il faceto: “Ma posso dirti una cosa, perché fare Sanremo?”, per poi tornare sui suoi passi. “Magari ne parliamo - aggiunge -, ma solo se ci sei tu…”. In chiusura, Fiorello però avvisa: “Sappiate che sta tornando Amadeus, in Rai", commentando le recenti indiscrezioni. E Giorgia chiude: “Sta tornando Amadeus? Allora addio, ciao a tutti!”.