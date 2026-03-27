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"Bella Ma", Diaco in lacrime per Gino Paoli

di Klaus Davivenerdì 27 marzo 2026
"Bella Ma", Diaco in lacrime per Gino Paoli

1' di lettura

Vi proponiamo Tele...raccomando, la rubrica del piccolo schermo a cura di Klaus Davi

CHI SALE (BellaMa’)
La notizia è stata battuta poco prima delle 13 e molti contenitori sono riusciti a rivoluzionare le scalette martedì per rendere omaggio a Gino Paoli. Pierluigi Diaco nel pomeriggio di Rai 2 ha dedicato tutto BellaMa’ al cantautore scomparsocon filmati, video con la Vanoni e con la Sandrelli e omaggi musicali nella seconda parte che ha superato l’8% di share.

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Alle 19 lo Speciale BellaMa’-Per sempre Gino haraccolto punte superiori al mezzo milione di spettatori. Caterina Balivo hamesso in piedi La volta buona su Rai 1 tutta per Paoli sfiorando il 20% nella seconda parte. Ampio spazio anche a La vita in diretta sempre su Rai 1 (oltre il 20%), a Dentro la notizia su Canale 5 (18%) e a Tg4 Diario del giorno su Rete 4 (picchi del 6%). Medie superiori ai 10mila utenti connessi dai device con massimi di 25mila connessi in streaming per conoscere aspetti della vita di Paoli che non si sapevano. Picchi del 20% tra i giovani 19/34 anni che non hanno vissuto le stagioni della sua musicama hanno comunque imparato ad apprezzare Sapore di sale, Il cielo in una stanza o La gatta.

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