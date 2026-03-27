"Bella Ma", Diaco in lacrime per Gino Paoli

Vi proponiamo Tele...raccomando, la rubrica del piccolo schermo a cura di Klaus Davi
CHI SALE (BellaMa’)
La notizia è stata battuta poco prima delle 13 e molti contenitori sono riusciti a rivoluzionare le scalette martedì per rendere omaggio a Gino Paoli. Pierluigi Diaco nel pomeriggio di Rai 2 ha dedicato tutto BellaMa’ al cantautore scomparsocon filmati, video con la Vanoni e con la Sandrelli e omaggi musicali nella seconda parte che ha superato l’8% di share.
Rainews24 e la strepitosa storia di Giulio MairaVi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Dove danzano...
Alle 19 lo Speciale BellaMa’-Per sempre Gino haraccolto punte superiori al mezzo milione di spettatori. Caterina Balivo hamesso in piedi La volta buona su Rai 1 tutta per Paoli sfiorando il 20% nella seconda parte. Ampio spazio anche a La vita in diretta sempre su Rai 1 (oltre il 20%), a Dentro la notizia su Canale 5 (18%) e a Tg4 Diario del giorno su Rete 4 (picchi del 6%). Medie superiori ai 10mila utenti connessi dai device con massimi di 25mila connessi in streaming per conoscere aspetti della vita di Paoli che non si sapevano. Picchi del 20% tra i giovani 19/34 anni che non hanno vissuto le stagioni della sua musicama hanno comunque imparato ad apprezzare Sapore di sale, Il cielo in una stanza o La gatta.