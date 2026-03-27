"Bella Ma", Diaco in lacrime per Gino Paoli

Vi proponiamo Tele...raccomando, la rubrica del piccolo schermo a cura di Klaus Davi

CHI SALE (BellaMa’)

La notizia è stata battuta poco prima delle 13 e molti contenitori sono riusciti a rivoluzionare le scalette martedì per rendere omaggio a Gino Paoli. Pierluigi Diaco nel pomeriggio di Rai 2 ha dedicato tutto BellaMa’ al cantautore scomparsocon filmati, video con la Vanoni e con la Sandrelli e omaggi musicali nella seconda parte che ha superato l’8% di share.