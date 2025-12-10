Affari tuoi, Elena insultata sui titoli di coda: "Proprio sc***i"

"Ma è del mestiere questa". Non risulta simpaticissima Elena ai telespettatori che da casa seguono e commentano sui social Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino.

La pacchista della Lombardia, da Rivalta sul Mincio per l'esattezza, nella vita è mamma di una ragazza studentessa di medicina e sposata con Nicola, che la accompagna in studio. I due lavorano nella stessa azienda e il marito, amministratore, è l'incaricato di vigilare sulle "finanze" della consorte. Non va benissimo, a giudicare da chi commenta in tempo reale la puntata. La coppia arriva in fondo con due pacchi, quello "nero" e quello da 200 euro, e l'allettante offerta del Dottore da 22mila euro. Elena e Nicola decidono di tenersi in mano il pacco nero: scelta che si rivela fatale, perché ironia della sorte la scatola contiene altri 200 euro.

"Vabbè ma sono proprio scemi", scrive subito un utente su X. "Sembra una caz***a micidiale", azzardava fin da subito un altro spettatore. "Vabbè folliaaa", "Ultimamente i concorrenti lasciano molto a desiderare", "Non sono sicuri perché sono tassati qualunque cifra voi portiate a casa", "Perché non aprono i pacchi che cambianooo che urtooo", "Ma prenditeli subito! Il pacco nero è incerto da morire", "ACCETTA!!!! Hai o 200 euro o il pacco misterioso in cui non sai cosa ci sia... ACCETTA", "Ga fatto tutto lui, sbagliando ogni singola mossa...".

Qualcuno ha un altro tipo di dubbio ("Si è sposata nel 2018? Ma non ha detto che una figlia ginecologa al Gemelli a Roma? Sembra lei una trentenne! Boh. Non ci sto capendo più niente"), ma la maggior parte ha solo certezze: "Alcuni concorrenti di Affari tuoi hanno scritto in faccia: 'Ho i milioni in banca'", "Il marito che non riesce ad inserire i 29k nel tritasoldi! Come non capirlo...", "Lei simpaticissima proprio... della serie 'io so io e voi non siete un c***o".