Affari tuoi, "caz***a micidiale": Elena rovinata

"Sembra una caz***a micidiale". Non sono teneri i telespettatori di Affari tuoi, il quiz show della fascia dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, nei confronti di Elena e suo marito Nicola.

I due concorrenti vengono dalla Lombardia e lavorano insieme nella stessa azienda. Il marito si auto-definisce il garante delle finanze della moglie per questa partita, anche se tra i due non tutto scorre liscio. In fase di presentazione, la coppia ricorda di essersi conosciuta in occasione di un incidente stradale e simpaticamente ancora oggi le due versioni dei fatti divergono.

Sono tutti d'accordo, invece, gli appassionati che da casa commentano la puntata sui social: "Alcuni concorrenti di Affari tuoi hanno scritto in faccia: 'Ho i milioni in banca'", Tutto nasce dalla condotta piuttosto spregiudicata di Elena, che si ritrova con due pacchi, quello nero e quello blu da 200 euro, e un'offerta da 22mila euro del Dottore. Forse ingolosita dalla scatola da contenuto sconosciuto e dalla "sparata alta" del Dottore, opta per giocare fino in fondo scoprendo di avere in mano il pacco nero con dentro, ironia della sorte, altri 200 euro. Bella beffa.

"Ma è del mestiere questa", si scatenano subito i telespettatori. "Vabbè ma sono proprio scemi", scrive un altro utente. "Vabbè folliaaa", "Ultimamente i concorrenti lasciano molto a desiderare", "Non sono sicuri perché sono tassati qualunque cifra voi portiate a casa", "Ma prenditeli subito! Il pacco nero è incerto da morire", "ACCETTA!!!! Hai o 200 euro o il pacco misterioso in cui non sai cosa ci sia... ACCETTA", "Ha fatto tutto lui, sbagliando ogni singola mossa...".