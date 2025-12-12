L'Eredità, "un po' meno, dai": Marcello travolto

Marcello il concorrente che è riuscito ad arrivare alla Ghigliottina a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni, nella puntata in onda questa sera, venerdì 12 dicembre, su Rai 1. Per il campione, come ha fatto notare il conduttore, si è trattato della 16esima volta al tavolo della Ghigliottina. Questa volta le cinque parole da collegare erano: Accendere, Lancio, Gomma, Farcita e Vecchia. Il montepremi, invece, era di 41.250 euro.

Dopo un minuto di ragionamento, come previsto dal regolamento, Marcello ha puntato tutto sulla parola Gallina. Questa la parola scritta sul cartoncino a sua disposizione. E quando Liorni gli ha chiesto quanto fosse convinto della sua risposta, lui ha ammesso onestamente: "Con qualcuna può andar bene, ma con tutte... Sento le unghie che stridono", riferendosi a quando ci si arrampica sugli specchi.

Purtroppo, però, la risposta corretta era un'altra, cioè Ciabatta. Tanti i commenti dei telespettatori su X. In molti, in particolare, hanno criticato la soluzione offerta dal campione. "#leredità La parola scelta da Marcello stasera, mi dava tanto 'bad vibes'. Il lancio della gallina non si poteva sentire! Un po' meno, dai", ha scritto per esempio qualcuno. Qualcun altro invece: "Stasera accendo una gallina e la lancio .. Capite perché su 17 ghigliottine ne ha prese solo 3 #leredita". E ancora: "Lancio della gallina non si può sentire.#leredità".