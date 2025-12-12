Affari Tuoi, "fregati di nuovo": Giulia e Alessandro beffati sul finale

Giulia della Sardegna è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, venerdì 12 dicembre. La concorrente, 30enne di Sassari e di professione ingegnere edile, è stata accompagnata in studio dal suo compagno Alessandro, di professione autista. I due stanno insieme da 15 anni e si sono sposati solo un mese fa.

La sua, in ogni caso, è stata una partita fortunata. A un passo dalla fine, infatti, la pacchista è rimasta con 50mila euro da una parte e 300mila dall'altra. Il dottore a quel punto ha offerto a lei e al marito ben 150mila euro. Ma la coppia ha rifiutato preferendo giocarsela fino alla fine. Purtroppo, però, hanno scoperto di avere nel loro pacco i 50mila. Comunque una grossa cifra che non li lascia scontenti.

"Chi non risica non rosica, ma c'è un altro detto: chi troppo vuole poco stringe. Donne quando ci sono soldi in ballo, non ascoltate gli uomini. Io avrei accettato i 150.000", ha commentato un utente su X dopo la puntata. "Peccato per come è andata Anche io come Stefano ci speravo che aveva i 300mila Euro", ha scritto invece un altro. E ancora: "#affarituoi e il dottore li ha fregati ancora una volta facendogli credere di avere i 300.000€".